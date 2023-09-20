Вірменія виходить із зони впливу: як на Росії позначиться війна в Нагірному Карабаху

Азербайджан 19 вересня розпочав здійснення "антитерористичних заходів" у Нагірному Карабаху. Водночас Вірменія назвала ці дії "агресією проти народу Карабаху". Росія ж не підтримала в цьому конфлікті свою "союзницю" – Вірменію.

Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, що Москва не зможе жодним чином втрутитись в ситуацію в Нагорному Карабаху. І вірмени відповідно реагують на це, вчинивши акції протесту біля російського посольства.

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Росія не має резервів для втручання в ситуацію

Вірменія, на думку Поповича, розраховувала, що Росія ще під час війни 2020 року може втрутитися в конфлікт та надати їм підтримку. Тоді цього не відбулось, і тим паче не відбудеться зараз, оскільки Росія повністю загрузла в Україні та не має жодних резервів та можливостей, щоб вплинути на події довкола Нагірного Карабаху.

"І Азербайджан зможе відновити свій суверенітет на цій території, тому що за міжнародним станом Нагірний Карабах є юридично територією Азербайджану. А за наслідками цієї ситуації стане ще й фактично – Баку буде контролювати Нагорний Карабах", – зауважив військовий оглядач.

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Вірменія дрейфує в бік Заходу

Водночас в Єревані проходять акції протесту – 19 вересня натовп підійшов до посольства Росії у Вірменії і були чутні заклики, щоб "Москва йшла геть з Нагірного Карабаху та Вірменії", а "Єреван виходив з ОДКБ" (Організація договору про колективну безпеку, до складу якої входить Вірменія, Білорусь, Казахстан, Росія, Киргизія та Таджикистан – 24 Канал). А також Путіна називали відомим словом.

Вірменія, яка вважалась союзником Росії, зараз фактично виходить з поля впливу Москви та дрейфує у напрямок США та Європейського Союзу. І це характеризує повну втрату впливу Росії на цей регіон Кавказу.

"Це є наслідком того, що Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну та сточила тут свій військовий потенціал. І його вже не вистачає для того, щоб впливати на інші напрямки пострадянського простору, які Росія вважала для себе стратегічними", – підкреслив Денис Попович.

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Після початку Азербайджаном "антитерористичних заходів" в Нагорному Карабаху 19 вересня, сьогодні керівництво Нагірного Карабаху дійшло згоди з Азербайджаном про припинення вогню.

Також так звана армія оборони Нагірного Карабаху має бути розформована та роззброєна. А Вірменія має вивести свої військові сили з регіону.

Крім того, 21 вересня у місті Євлах у Нагірному Карабаху має пройти зустріч між представниками місцевого вірменського населення та представниками центральної влади Азербайджану. Учасники зустрічі мають обговорити питання сформовані Азербайджаном щодо реінтеграції, забезпечення прав та безпеки вірмен Нагірного Карабаху. А також подальші кроки з життєзабезпечення населення Нагірного Карабаху в рамках Конституції Азербайджану.

Висловився з приводу ситуації й прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, наголосивши на тому, що Єреван взяв до відома рішення "влади" Нагірного Карабаху щодо виконання умов Азербайджану. Він додав, що Вірменія не брала участі у переговорах між Азербайджаном та Нагорним Карабахом. Йому також незрозумілі вимоги про виведення збройних сил Вірменії з Карабаху, адже їх там буцімто немає з серпня 2021 року.