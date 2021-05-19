Наглядова рада "Нафтогазу" продовжить роботу, поки не оберуть нову

Так, п'ятьох членів наглядової ради "Нафтогазу" переобрали на термін до одного року. Це питання розглядали на засіданні уряду.

Раніше П'ять з шести членів наглядової ради "Нафтогазу" припинили свої повноваження

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подякував наглядовій раді за рішення продовжити свою роботу.

Голова наглядової ради Клер Споттісвуд заявила, що члени розділяють спільну ціль захистити інтереси "Нафтогазу" та забезпечити стабільність його діяльності.

Ми всі п'ятеро готові прийняти пропозицію про наше перепризначення на строк до 1 року на умовах наших попередніх контрактів,

– сказала чиновниця.

Споттісвуд наголосила, що важливо зберегти поточний склад правління, адже вони – "найкраща команда, яка коли-небудь була в компанії".

"Однак наглядова рада готова до пропозиції щодо призначення нових членів правління. Кандидати будуть розглядатися у рамках належного процесу і затверджуватися", - додала вона.

Наглядова рада попросила в уряду нагляду за "публічною комунікацією" Вітренка

Споттісвуд заявила, що рада готова співпрацювати з головою правління Юрієм Вітренком. Зазначили, що всі повинні дотримуватися відмінних стандартів корпоративного управління.

І наостанок: ми були б дуже вдячні за вашу підтримку в нагляді за роботою призначеного голови правління, особливо – його публічною комунікацією,

– сказала глава ради.

При цьому Споттісвуд не уточнила, які саме заяви мала на увазі.

Що цьому передувало