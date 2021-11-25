Екватор президентського терміну: Зеленський збирає пресмарафон
Джерело:ОП
Володимир Зеленський візьме участь у пресмарафоні, присвяченому екватору його каденції. Президент збирає журналістів у п'ятницю, 26 листопада.
В Офісі Президента повідомили про особливість майбутньої зустрічі Зеленського з журналістами. На неї запросили журналістів з 30 всеукраїнських і міжнародних ЗМІ.
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Що відомо про прес-марафон Зеленського
Кількість присутніх на заході обмежили з огляду на складну ситуацію з коронавірусом в Україні, а також з урахуванням досвіду попередніх пресмарафонів. Кожному із журналістів дадуть можливість поставити Зеленському одне питання.Довідка. Прес-марафон розпочнеться о 12:00 і триватиме до 15:00. На заході буде присутній журналіст 24 каналу. Слідкуйте за новинами на сайті та у соцмережах.
У Зеленського запевнили, що розмова глави держави з журналістами буде змістовною. Мовляв, у ході спілкування вдасться висвітлити різні актуальні й суспільно важливі теми.
З президентом говоритимуть, зокрема, про:
- проведення реформ в Україні;
- ситуацію на Сході й досягнення миру;
- енергетичну безпеку й питання тарифів;
- економічну стабільність;
- боротьбу з пандемією коронавірусу.
Речник Зеленського наголосив у своєму фейсбуці, що президент 26 листопада відповість на усі найважливіші запитання. "Журналісти прийдуть за запрошеннями. Думаю, коли побачите список ЗМІ та імен, сумнівів щодо упередженості не залишиться", – підкреслив Сергій Никифоров.
Попередні зустрічі Зеленського з журналістами
- Ще у жовтні 2019 року президент Зеленський провів найдовший у світі пресмарафон: спілкувався з представниками ЗМІ понад 14 годин. Захід організували у фуд-холі Kyiv Food Market.
- У травні 2020 року, в першу річницю свого президентства, політик зібрав журналістів у дворі Маріїнського палацу. Тоді спілкувався з ними в умовах жорсткого карантину через коронавірус.
- Рівно через рік Зеленський знову зібрав журналістів на пресконференцію. Зустріч символічно організували на території державного підприємства "Антонов".