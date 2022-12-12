Володимир Зеленський і Український Дух: за що західні видання нагородили президента та українців

Найвпливовіші видання світу "Time", "Politico", "Financial Times" та "Profil" відзначили досягнення українського народу. А особисто Президента України Володимира Зеленського визнали "Людиною року". Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Феномен Зеленського

Посилення іміджу Президента України в цивілізованому світі через західні медіа сприяє капіталізації цього іміджу в політичний вплив.

Радимо Росіяни мріють виграти війну, покладаючись на два фактори: один їх уже підвів

Такий вплив активно працює на користь Україні, адже це дає можливість вирішити багато військово-технічних, економічних та гуманітарних питань, які зараз на українському порядку денному та зробити наш порядок денний загальносвітовим.

Вперше цього року Президент України Володимир Зеленський з'явився на шпальтах журналу Time у травні як №2 в категорії "Лідери" у рейтингу 100 найвпливовіших осіб у світі. Показово, що презентував Зеленського для читачів Time ніхто інший, як президент США Джо Байден, який зазначив, що коли Росія розпочала свою жорстоку війну проти України і українці як ніколи потребували свого лідера, слова Володимира Зеленського пролунали по всьому світу: "Президент тут".

"В особі Президента Зеленського народ України має лідера, гідного його хоробрості та стійкості, оскільки громадяни по всій країні – власники магазинів і військові, кравці та водії вантажівок – борються за свої домівки та свободу. Кожного разу, коли ми розмовляємо, я чую в голосі президента Зеленського невпинну рішучість людини, яка глибоко вірить у свій обов'язок перед своїм народом і щодня виконує урочисту відповідальність вести свою націю в цей темний і важкий час. Нації вільного світу, натхненні прикладом президента Зеленського, є більш згуртованими, рішучішими та цілеспрямованими, ніж будь-коли за останній час. За підтримки США та наших союзників і партнерів він залишив свій слід в історії та довів світові, що Україна витримає довго, а її народ зрештою реалізує демократичне майбутнє, якого вони давно бажали", – написав Джо Байден.



Журнал Time визнав Володимира Зеленського та Український Дух персоною року / Фото Time

Із такими словами важко не погодитись. Адже у перші дні нападу ворога, коли у нас ніхто не вірив, а всі розвідки союзників щиро вважали що до захоплення України та повалення конституційного ладу залишалися лічені дві – три доби, наш президент Володимир Зеленський на очах у приголомшеного світу продемонстрував приклад сміливості українського народу і взяв на себе увесь тягар відповідальності за оборону країни. Цей крок вселив впевненість у всіх нас, і дав надію на те, що ми вистоїмо. Мабуть, чи не вперше в історії України констатуємо об'єднання влади, опозиції й усього українського суспільства навколо президента.

Єдині в усьому

У результаті безпрецедентного рівня самоорганізації та блискавичності ухвалення рішень виник єдиний механізм взаємодії між владою та громадянами, починаючи з верховного головнокомандувача й завершуючи шкільним вчителем, медиком чи працівником районного ЖЕКу.

Наша сила виявилась у децентралізації, високому ступені організації та делегуванні повноважень керівникам на місцях, командній роботі та відсутності паралельних треків, що заважали б рухатись уперед. Це стало неочікуваним ударом для наших ворогів та посилило віру в перемогу України з боку наших союзників. Зі столиці пішов потужний сигнал усьому світу. Україна точно не здасться! Київ не впаде, а навпаки стане фортецею. Україна відстоїть незалежність своєї держави – і Росії це вже не змінити.

Ми зруйнували міф про "другу армію у світі". За дев'ять місяців масштабного вторгнення від ворожих військ повністю звільнили Київщину, Чернігівщину, Сумщину. Фактично повністю звільнено Харківщину, деокуповано Херсон. На такий ефективний спротив ніхто у світі не розраховував. Лише за дев'ять місяців Україна позбавила Росію інструменту енергетичного шантажу Європи. Був "газовий вплив" – він випарувався. Була "військова могутність "аналагавнєт" – вона зникла. Був політичний вплив – натомість з'явилася міжнародна ізоляція, що постійно зростає.

Цікаве Знадобилося понад 30 років: українці нарешті засвоїли головний урок після ярма СРСР

У зовнішньополітичній та дипломатичній діяльності президентові вдалося сформувати коаліцію країн-партнерів, що допомагають Україні зброєю, коштами, товарами першої необхідності, продуктами, медикаментами та обладнанням. Спільними зусиллями МЗС, Офісу Президента, українським парламентарям – членам міждержавних організацій на кшталт Ради Європи та Європарламенту запроваджено безпрецедентні санкції проти Російської Федерації. Як економічні, що обмежують можливості Росії створювати нову зброю, так і персональні, проти політиків та олігархів РФ, що розбалансує внутрішньополітичну згуртованість в Росії.

Україна на вустах в усього світу

Цьогоріч Україна була присутня на всіх найважливіших світових політичних форумах та самітах, а питання війни держави-терориста проти України стало частиною всесвітнього порядку денного. Завдяки нам Велика Двадцятка (G20) фактично перетворилася на Велику Дев'ятнадцятку (G19), виключивши Росію з процесу ухвалення рішень.

Україна стала на крок ближче до вступу в ЄС, отримавши в червні поточного року статус кандидата в члени Євросоюзу. Також ми продовжуємо роботу на тим, щоб стати членом НАТО. Зокрема, починаючи з березня 2022 року, у межах Цільового фонду Комплексної програми допомоги Україні Альянс реалізував низку проєктів, за якими надано сприяння у різноманітних галузях, таких, як бойові пайки, паливні матеріали (враховуючи авіаційне пальне), армійське взуття, предмети медичного призначення (враховуючи аптечки і фармацевтичні препарати), військове навчальне обладнання й обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Інші проєкти, враховуючи надання Україні додаткової підтримки у галузі "С4" (командування, управління, зв'язок і комп'ютеризація), нині перебувають на різних стадіях розробки і виконання. Також Україна отримала ленд-ліз щодо постачання зброї, і парламент США передбачив кошти на цю програму на наступний, 2023 рік.

Окремо варто зазначити, що цього року український порядок денний домінував на Європейському конгресі органів місцевого самоврядування, що збирає представників регіональної еліти різних країн, лідерів місцевого самоврядування, працівників державних адміністрацій, представників неурядових організацій та бізнесу.

І нарешті, нещодавно Комітет Сенату США схвалив резолюцію, яка визнає дії РФ проти українського народу геноцидом. Резолюція, зокрема, закликає уряд США співпрацювати зі союзниками, щоб протидіяти поточним та запобігти майбутнім актам геноциду. Резолюція має бути ухвалена Сенатом у цілому і, швидше за все, отримає підтримку і демократів (які наразі мають більшість у Сенаті), і республіканців, оскільки автором резолюції є сенатор-республіканець Джим Ріш. Появі цієї резолюції передували активні комунікації керівника Офісу Президента Андрія Єрмака з американськими політиками саме з питання засудження геноциду Росії проти українців.

Актуальне Нас чекає найважча і найважливіша зима в історії

Стійка нація

Не менш важливим є також те, що Україні вдалось зберегти внутрішню керованість та ефективність управління. Попри всі інформаційні атаки з боку Росії та цілеспрямовані спроби уражати ракетами та дронами-камікадзе винятково цивільні об'єкти – багатоповерхові будинки, школи, лікарні, теплоелектростанції, водогони тощо – парламент, центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування продовжують свою роботу і забезпечують життєдіяльність держави та потреби громадян.

Окрім того посилюються наші позиції у форматі "Рамштайн" щодо надання допомоги Україні. Збільшуються обсяги гуманітарної допомоги, зокрема, надання з боку західних партнерів широкого спектру енергетичного обладнання, потрібного для забезпечення електроенергією та теплом громадян в умовах продовження ракетних обстрілів. Також дедалі реальнішою стає можливість оперативного вирішення питання щодо надання доступу Україні до заморожених у західних банках грошових ресурсів центробанку Росії та російських компаній. Ці понад 300 мільярдів доларів сприятимуть більш швидкому післявоєнному відновленню країни.

То ж, як бачимо, увесь цивілізований світ визнає міць і досягнення українців, Президента України та його команди. А також підтримує нас на тернистому шляху до такої довгоочікуваної Перемоги!