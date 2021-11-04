Наказали не розмовляти: ексв'язні розповіли, як їх змушували знущатися з Навального

Колишні в'язні російської виправної колонії у Покрові розповіли, що їх змусили брати участь у тиску на Олексія Навального. Наріман Османов та Євген Бурак відбували покарання в одному загоні зі засудженим опозиціонером.

Ексв'язень Наріман Османов розповів, що загін, у якому вони відбували покарання, створили спеціально для Навального. За його словами, всіх ув'язнених в загоні проінструктували не розмовляти з Навальним та записувати кожен його крок.

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Навальний не піддавався на провокації

Євген Бурак сказав, що поряд з Олексієм Навальним постійно перебували не менше, ніж 10 осіб, які йшли за ним навіть в туалет. Вони всіляко провокували політика, щоб він ударив когось із них. Проте, за словами колишнього в'язня, Навальний на провокації не піддавався.

Османов зазначив, що в колонії навіть показали фільм, який мав скомпрометувати засудженого опозиціонера перед ув'язненими.

Цю лекцію "проганяють" по всій установі. Там суть у тому, що він (Навальний – 24 канал) нетрадиційної орієнтації,

– сказав колишній в'язень.

Відповідну інформацію підтвердив і Євген Бурак.

Ув'язненого намагалися "зламати" під час голодування

Османов також розповів про голодування Навального у колонії. За словами колишнього засудженого, під час голодування поруч із Навальним поклали ув'язненого, нібито хворого на туберкульоз, проте це виявилося інсценуванням.

Водночас в один із днів голодування з ранку завгоспи "принесли пів мішка ковбаси" і почали смажити її, щоб "зламати" Навального, додав Османов. Також перші три дні після повернення з тюремної лікарні засудженому опозиціонеру не давали спати.

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Все це робили за вказівкою керівництва колонії, сказав Османов. Водночас коли Навальний йшов на зустріч із адвокатами, до загону приходили співробітники колонії, яким в'язні розповідали, що робили стосовно політики.

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