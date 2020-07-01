У Львові посеред білого дня група дітей напала на свого однолітка. У побитті взяли участь як хлопці, так і дівчата. Хтось із них зухвало обвовився, що вбивати його не можна, бо він ще повинен повернути борги.

Відео побиття опублікувала у фейсбуці Тетяна Кузневич. Жінка стала свідкинею інциденту та розігнала дітей від жертви нападу.

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Як повідомила авторка публікації, інцидент стався у Львові на проспекті Червоної Калини – це великий житловий район "Сихів".

На відео видно, як хлопчику, який лежить на землі, його однолітки завдають удари ногами. Одна з дівчат обмовилася, що жертва бути живою "щоб віддавати борги".

Жінка закликала дітей спинитися, погрожуючи показати усе батькам нападників і звернутися в поліцію. Зрештою один зі сміливців вирішив поогризатися і питав, чому його знімають. Згодом почав виправдовуватися, що це "в жарт".

Очевидиці вдалося розігнати банду, діти пішли геть.

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