Накинулися, як шакали: група дітей побила однолітка "за борги" – відео
У Львові посеред білого дня група дітей напала на свого однолітка. У побитті взяли участь як хлопці, так і дівчата. Хтось із них зухвало обвовився, що вбивати його не можна, бо він ще повинен повернути борги.
Відео побиття опублікувала у фейсбуці Тетяна Кузневич. Жінка стала свідкинею інциденту та розігнала дітей від жертви нападу.
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Як повідомила авторка публікації, інцидент стався у Львові на проспекті Червоної Калини – це великий житловий район "Сихів".
На відео видно, як хлопчику, який лежить на землі, його однолітки завдають удари ногами. Одна з дівчат обмовилася, що жертва бути живою "щоб віддавати борги".
Жінка закликала дітей спинитися, погрожуючи показати усе батькам нападників і звернутися в поліцію. Зрештою один зі сміливців вирішив поогризатися і питав, чому його знімають. Згодом почав виправдовуватися, що це "в жарт".
Очевидиці вдалося розігнати банду, діти пішли геть.
Попереджаємо: відео містить сцени насилля і нецензурну лексику (18+)
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