Нам кажуть, що двері відкриті, але стороннім вхід заборонено, – Зеленський про членство в НАТО
Президент Володимир Зеленський 19 лютого взяв участь у Мюнхенській безпековій конференції. Під час виступу він заявив, що Україні треба відкриті відповіді щодо членства НАТО та ЄС.
Зеленський наголосив, що 8 років назад українці зробили свій вибір і багато хто віддав за це життя, повідомляє 24 канал. Водночас додав: "Хіба всі ці 8 років Україна має постійно закликати до визнання європейської перспективи?".
Важливе Зеленський виступає на Мюнхенській конференції: відео
"З 2014 року Росія переконує, що ми обрали помилковий шлях, що у Європі нас ніхто не чекає. Хіба не Європа має постійно говорити і доводити діями, що це є неправда? Хіба не Європа має сьогодні сказати – наші громадяни позитивно ставляться до вступу України в Союз? Чому ми уникаємо цього питання, хіба Україна не заслуговує на прямі чесні відповіді?", – заявив президент.
Це стосується і НАТО. Нам кажуть – двері відкриті, але наразі стороннім вхід заборонено,
– сказав Зеленський.
Він вважає, якщо члени Альянсу не хочуть нас бачити, то нехай скажуть про це чесно. "Відкриті двері – це добре, але нам треба відкриті відповіді, а не роками закриті питання", – додав він.
Виступ Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції: дивіться відео
Членство України в НАТО та ЄС: що про це відомо
- Ще у 2008 році Україна та Грузія подали заявку на членство в НАТО. Однак від цього часу позитивного рішення немає.
- Водночас президент Сполучених Штатів Джо Байден неодноразово наголошував, що підтримує членство України в Північноатлантичний Альянс.
- У грудні 2021 року Володимир Путін висунув НАТО ультиматум, який назвав "гарантіями безпеки" для Росії. Серед вимог – не приймати Україну в Альянс.
- Проти членства України в НАТО виступає не лише Росія, до прикладу, президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що нашій державі "немає місця в НАТО", а Революцію Гідності назвав "переворотом".