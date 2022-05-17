"Нам не страшний червоний гніт": Пташка "Азовсталі" знову заспівала у підземеллях заводу

Захисниця Маріуполя Катерина, більше відома як "Пташка" з "Азовсталі" знову заспівала у підземеллі заводу для воїнів-побратимів. Сила її духу в черговий раз захоплює усіх українців та підкорює наші серця.

"Пташка" з "Азовсталі" знову заспівала

Цього разу у сховищах "Азовсталі" лунала пісня українських повстанців "Нам не страшний червоний гніт". Відео виконання "Пташкою" цієї життєствердної композиції опублікували у маріупольських телеграм-каналах.

Більше "Ще всіх переживемо": нові відео "Пташки" та героїчних захисників "Азовсталі"

Нам не страшний червоний гніт і дикі орди сходу,

Ми йдем у бій за нарід свій, за Волю для народу!

– проспівала "Пташка".

"Нам не страшний червоний гніт" у виконанні "Пташки" з "Азовсталі": дивіться відео



Попри складну ситуацію у Маріуполі та на "Азовсталі", дівчина співає з посмішкою на обличчі. Мимоволі з'являється певність – вона точно знає, про що говорить.

Що відомо про "Пташку"

Більшість українців дізналися про Катю після того, як у мережі з'явилося відео, де вона зі зброєю в руках співала гімн ОУН УПА "Зродились ми великої години" у колі побратимів. Ролик миттєво поширився соцмережами, а разом з цим підкорив серця мільйонів українців.

Українські воїни співають "Зродились ми великої години" у підземеллі "Азовсталі": дивіться відео



Катерині – 21 рік. Вона родом із Тернопільщини, і спів для – це не лише спосіб підняти бойовий дух, а й справа життя. Дівчина навчалася у Тернопільському фаховому коледжі імені Соломії Крушельницької на співочому відділенні.

Після навчання Катя переїхала до Києва, влаштувалася у мотошколу The Riders та захопилася військовою справою. Тоді ж почала брати участь у мітингах та правозахисній організації, відстоюючи свою громадську позицію.

Навесні 2021 року "Пташка" вирішила стати на захист рідної країни – закінчила медкурси та пішла на передову. Батькам про це розповіла вже згодом, адже боялась, щоб вони не хвилювалися.

Останні новини з "Азовсталі"

У вечірньому зверненні за 16 травня Володимир Зеленський заявив, що розпочалася операція з порятунку українських військових на "Азовсталі".

Генштаб повідомив, що до медзакладу у Новоазовську евакуювали 53 важкопоранених військовослужбовців з "Азовсталі". Крім того, ще 211 військових перевезли до Оленівки гумкоридором.

Хоч зараз вони на тимчасово окупованих територіях, невдовзі захисників Маріуполя мають повернути на підконтрольні Україні території через процедуру обміну.

Україна продовжуватиме евакуацію заблокованих на "Азовсталі" Героїв, які, утримуючи позиції, завадили ворогу перекинути на інші напрямки угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп (близько 20 000 особового складу).

До теми – коментар Зеленського щодо евакуації з "Азовсталі": дивіться відео