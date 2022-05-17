"Нам не страшний червоний гніт": Пташка "Азовсталі" знову заспівала у підземеллях заводу
Джерело:телеграм-канал MRPL.CITY
Захисниця Маріуполя Катерина, більше відома як "Пташка" з "Азовсталі" знову заспівала у підземеллі заводу для воїнів-побратимів. Сила її духу в черговий раз захоплює усіх українців та підкорює наші серця.
"Пташка" з "Азовсталі" знову заспівала
Цього разу у сховищах "Азовсталі" лунала пісня українських повстанців "Нам не страшний червоний гніт". Відео виконання "Пташкою" цієї життєствердної композиції опублікували у маріупольських телеграм-каналах.
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Нам не страшний червоний гніт і дикі орди сходу,
Ми йдем у бій за нарід свій, за Волю для народу!
– проспівала "Пташка".
"Нам не страшний червоний гніт" у виконанні "Пташки" з "Азовсталі": дивіться відео
Попри складну ситуацію у Маріуполі та на "Азовсталі", дівчина співає з посмішкою на обличчі. Мимоволі з'являється певність – вона точно знає, про що говорить.
Що відомо про "Пташку"
Більшість українців дізналися про Катю після того, як у мережі з'явилося відео, де вона зі зброєю в руках співала гімн ОУН УПА "Зродились ми великої години" у колі побратимів. Ролик миттєво поширився соцмережами, а разом з цим підкорив серця мільйонів українців.
Українські воїни співають "Зродились ми великої години" у підземеллі "Азовсталі": дивіться відео
Катерині – 21 рік. Вона родом із Тернопільщини, і спів для – це не лише спосіб підняти бойовий дух, а й справа життя. Дівчина навчалася у Тернопільському фаховому коледжі імені Соломії Крушельницької на співочому відділенні.
Після навчання Катя переїхала до Києва, влаштувалася у мотошколу The Riders та захопилася військовою справою. Тоді ж почала брати участь у мітингах та правозахисній організації, відстоюючи свою громадську позицію.
Навесні 2021 року "Пташка" вирішила стати на захист рідної країни – закінчила медкурси та пішла на передову. Батькам про це розповіла вже згодом, адже боялась, щоб вони не хвилювалися.
Останні новини з "Азовсталі"
- У вечірньому зверненні за 16 травня Володимир Зеленський заявив, що розпочалася операція з порятунку українських військових на "Азовсталі".
- Генштаб повідомив, що до медзакладу у Новоазовську евакуювали 53 важкопоранених військовослужбовців з "Азовсталі". Крім того, ще 211 військових перевезли до Оленівки гумкоридором.
- Хоч зараз вони на тимчасово окупованих територіях, невдовзі захисників Маріуполя мають повернути на підконтрольні Україні території через процедуру обміну.
- Україна продовжуватиме евакуацію заблокованих на "Азовсталі" Героїв, які, утримуючи позиції, завадили ворогу перекинути на інші напрямки угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп (близько 20 000 особового складу).
До теми – коментар Зеленського щодо евакуації з "Азовсталі": дивіться відео