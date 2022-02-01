Нам що, з НАТО воювати, – Путін боїться, що Україна почне "атаку на Крим"
1 лютого 2022 , 19:15Читать новость на русском
Джерело:"РИА Новости"
Володимир Путін боїться вступу України до НАТО та намагається будь-якими способами перешкоджати цьому. Він зробив маразматичну заяву про "напад на Крим".
Істерику президента країни-агресора можна було спостерігати під час його спільного брифінгу з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном, який відбувся у вівторок, 1 лютого.
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