Нам що, з НАТО воювати, – Путін боїться, що Україна почне "атаку на Крим"

1 лютого 2022 , 19:15
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Джерело:

"РИА Новости"

Володимир Путін боїться вступу України до НАТО та намагається будь-якими способами перешкоджати цьому. Він зробив маразматичну заяву про "напад на Крим".

Істерику президента країни-агресора можна було спостерігати під час його спільного брифінгу з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном, який відбувся у вівторок, 1 лютого.

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Автор: Олег Васьків