Нам вдалося стримати Росію, – Кулеба про загрозу нового вторгнення

Дмитро Кулеба заявив, що ситуація з безпекою напружена, але повністю контрольована. Україна у сильній позиції та готова до будь-яких сценаріїв і розвитку подій.

Міністр закордонних справ зазначив, що українські дипломати працюють у режимі 24/7, аби захистити наші національні інтереси. Про це він повідомив під час щоденного брифінгу 14 лютого.

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Україні дійсно вдалося разом із партнерами стримати Росію від будь-якого подальшого загострення. Сьогодні вже середина лютого й ви бачите, що дипломатія продовжує працювати,

– сказав Дмитро Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр і члени уряду продовжують планомірну роботу над підвищенням стійкості нашої держави.

ЗСУ готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, тому ми під надійним захистом наших військових. Партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ, то отримає достойну відповідь.

Кулеба заявив, що Україні вдалося стримати Росію: дивіться відео

Україна готова протистояти ворогу