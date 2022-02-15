Нам вдалося стримати Росію, – Кулеба про загрозу нового вторгнення
Джерело:МЗС України
Дмитро Кулеба заявив, що ситуація з безпекою напружена, але повністю контрольована. Україна у сильній позиції та готова до будь-яких сценаріїв і розвитку подій.
Міністр закордонних справ зазначив, що українські дипломати працюють у режимі 24/7, аби захистити наші національні інтереси. Про це він повідомив під час щоденного брифінгу 14 лютого.
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Україні дійсно вдалося разом із партнерами стримати Росію від будь-якого подальшого загострення. Сьогодні вже середина лютого й ви бачите, що дипломатія продовжує працювати,
– сказав Дмитро Кулеба.
Глава МЗС наголосив, що президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради, прем'єр-міністр і члени уряду продовжують планомірну роботу над підвищенням стійкості нашої держави.Важливо! ЗСУ готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, тому ми під надійним захистом наших військових. Партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ, то отримає достойну відповідь.
Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!
Кулеба заявив, що Україні вдалося стримати Росію: дивіться відео
Україна готова протистояти ворогу
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- Олексій Резніков заявив, що атака на українську столицю можлива тільки зі сторони Білорусі. Водночас він пояснив, що велика частина кордону з цією країною – хащі та болота.