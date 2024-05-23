Намір окупантів зрозумілий: відтягнути наші сили, – Зеленський провів Ставку

Також президент заявив, що Росія прагне зірвати Саміт миру. Але наші розвідники вже знають про ворожі плани.

Нещодавно Зеленський заявив: Росію не запросили на Саміт миру, бо вона би зірвала його. Росіян поінформують про ті питання, щодо яких вироблять спільну позицію.

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Хто доповідав на Ставці

Очна доповідь Головкома Олександра Сирського, який усі ці дні перебував на Харківщині і керував обороною регіону. Повна картина бойових дій на Харківському напрямку та на Донбасі. Намір окупантів зрозумілий: відтягнути наші сили на північ, щоб просунутися на сході. Знаємо, як відповідати,

– висловився президент.

Також була доповідь міністра оборони Рустема Умєрова. Він розповів щодо забезпечення армії "усім необхідним" і про графіки надходження зброї із уже оголошених та очікуваних пакетів військової допомоги від партнерів.

ДПСУ про ситуацію на кордоні

Що важливо, в засіданні взяв участь очільник ДПСУ Сергій Дейнека.

"Він продовжує працювати на місцях, у прикордонних регіонах: Чернігівщина, Сумщина, Харківщина", – пояснив Зеленський.

Розвідка має дані про зрив Саміту миру

Начальник ГУР МО Кирило Буданов і голова СЗР Олег Іващенко під час Ставки розповіли про плани росіян на фронті. А ще – про цілу стратегію зриву Саміту миру.

В цьому напрямку працює і російська дипломатія, і їхня зовнішня розвідка. Зірвати Саміт – головне завдання агресора на найближчий час. Проте навряд чи вони зможуть утілити ці плани в життя, адже українська розвідка вже має багато даних.

Україна ефективно б'є дронами по Росії

Дрони ГУР атакували об'єкти ВПК у Татарстані. Там є стратегічні об'єкти військово-промислового комплексу.

А очільник СБУ Василь Малюк уперше підтвердив, що дрони Sea Baby оснащені РСЗВ "Град". Уперше їх використали торік у грудні.

У Латвії вважають, що удари по Росії дронами – це позитив. І загалом, Україна може вражати цілі на території держави-агресора, але потрібна і далекобійна зброя.