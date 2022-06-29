У Білорусі збираються проводити мобілізацію в окремих регіонах: перевіряють приписний склад

Загроза нападу з боку Білорусі залишається високою. Посіпаки окупантів запланували чергові військові навчання.

Білоруси надають російським окупантам усю можливу допомогу. Білорусь стала плацдармом ворога для нападу Україну та ракетних обстрілів мирних український міст.

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Білорусь проводить перевірку приписного складу

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, білоруські військкомати почали перевіряти приписний склад. Також вони розглядають можливість мобілізації в окремих регіонах.

На Сіверському напрямку російські окупанти здійснюють посилений захист кордону. Ворог не припиняє обстрілів прикордонних міст та сіл.

Зокрема, росіяни обстріляли цивільну та військову інфраструктуру в районах Тур’я та Лугівки (Сумська область). по населеному пункту Угроїди ворог завдав авіаційного удару.

Війна Росії з Україною: останні новини

Стало відомо про ще одного загиблого внаслідок ракетного удару росіян по Миколаєву. Рятувальники продовжують розбирати завали будинку, який став мішенню ворога.

Україні вдалося здійснити найбільший обмін полоненими. Нам вдалося звільнити 144 воїнів, більшість яких – відважні оборонці "Азовсталі".

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