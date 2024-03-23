Чи готується Китай до вторгнення на Тайвань: Черник припустив план Пекіна
Керівник Індо-Тихоокеанського командування США адмірал Джон Аквіліно стверджує, що Китай буде готовий до вторгнення на Тайвань до 2027 року. Це цілком можливий розвиток подій, але на нього ще можна вплинути.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зауваживши, що Росія повністю знищила Ялтинську систему міжнародних відносин. Її вже немає.
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Що може очікувати на світ
Як наголосив Черник, світ вже поступово ділиться на дві частини: перша – Глобальна Північ зі Сполученими Штатами, друга – Китай та Глобальний Південь.
Однак це все пропишеться винятково через силу та каскад малих, середніх і, не дай Боже, однієї великої світової війни. Хоча моя персональна позиція – ми вже у ній перебуваємо. Ми в умовному жовтні 1939 року,
– сказав Черник.
Чи наважиться Китай напасти на Тайвань – залежить від позиції Сполучених Штатів Америки. Якщо там переможе на виборах Дональд Трамп і почне курс на самоізоляцію, тоді видається, що напад Китаю на Тайвань дійсно неминучий. Але зараз йому ще можна запобігти.
Китай: останні новини
- Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що Україна продовжує діалог з Китаєм, аби там долучилися до майбутнього Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії. Попри це, Пекін хоче, щоб туди також додали і представників Росії, яка безпідставно напала на Україну.
- Китайський лідер Сі Цзіньпін вперше з часів пандемії відвідає іншу країну. Він планує поїхати у Францію на зустріч із Еммануелем Макроном.
- У лютому США та Японія провели спільні командно-штабні навчання. За даним джерел, там вперше назвали Китай гіпотетичним ворогом. Раніше під час навчань ворог мав умовну назву.