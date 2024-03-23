Чи готується Китай до вторгнення на Тайвань: Черник припустив план Пекіна

Керівник Індо-Тихоокеанського командування США адмірал Джон Аквіліно стверджує, що Китай буде готовий до вторгнення на Тайвань до 2027 року. Це цілком можливий розвиток подій, але на нього ще можна вплинути.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зауваживши, що Росія повністю знищила Ялтинську систему міжнародних відносин. Її вже немає.

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Що може очікувати на світ

Як наголосив Черник, світ вже поступово ділиться на дві частини: перша – Глобальна Північ зі Сполученими Штатами, друга – Китай та Глобальний Південь.

Однак це все пропишеться винятково через силу та каскад малих, середніх і, не дай Боже, однієї великої світової війни. Хоча моя персональна позиція – ми вже у ній перебуваємо. Ми в умовному жовтні 1939 року,

– сказав Черник.

Чи наважиться Китай напасти на Тайвань – залежить від позиції Сполучених Штатів Америки. Якщо там переможе на виборах Дональд Трамп і почне курс на самоізоляцію, тоді видається, що напад Китаю на Тайвань дійсно неминучий. Але зараз йому ще можна запобігти.

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