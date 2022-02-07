Канцлер Німеччини: Якщо Росія втрутиться, це коштуватиме дуже дорого

Олаф Шольц заявив, що нове вторгнення Росії на територію України коштуватиме "дуже дорого". За його словами, наразі триває робота для врегулювання ситуації.

Про це канцлер повідомив у інтерв'ю виданню Washington Post. Він також відповів на запитання, чи не турбують його коментарі, які "зображають Німеччину ненадійним союзником".

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Політик вказав, що "реальність важливіша за чутки" та зазначив, що його держава є найбільшим партнером Північноатлантичного альянсу в континентальній Європі й співпрацює з союзниками по НАТО та зі США щодо того, як реагувати на загрозу Україні, яка походить від Росії.

Наша сувора відповідь свідчить, що якщо вони (росіяни – 24 канал) втрутяться, це буде коштувати дуже дорого, і що ми дуже старанно працюємо, щоб знайти вихід із цієї ситуації,

– сказав Олаф Шольц.

Війська Росії поблизу України

Наступного тижня у Берліні відбудеться засідання Веймарського трикутника. На ньому президенти Франції, Польщі та канцлер Німеччини обговорять напругу довкола України.

Водночас в Міністерстві оборони наголошують, що сценарію 2014 року бути не може. Там зазначили, що понад 400 тисяч осіб перебувають в оперативному резерві у разі нападу.

Раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба закликав не вірити "апокаліптичним прогнозам" різних держав щодо можливого російського вторгнення на територію нашої країни.

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