Таких випадків буде чимало, – Ігнат про напад Росії на літак Британії біля України

Після витоку секретних документів США з'явилась інформація про інцидент минулого року, коли Росія ледь не збила британський літак-розвідник. Це не перша та, ймовірно, далеко не остання провокація Росії.

Росія продовжить провокативні дії щодо країн НАТО. Зокрема, у повітряному просторі. Про це 24 Каналу речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Провокації Росії

У виданні The Washington Post 10 квітня повідомили, що Росія ледь не збила британський літак-розвідник RC-135. Це відбулось неподалік України восени минулого року.

Те, що Росія провокувала і провокує, – це очевидно. Таких випадків буде ще чимало. Росіяни поводяться як справжні пірати – морські чи повітряні. Захопили собі Азовське і Чорне море, хочуть зробити їх внутрішніми і так далі,

– заявив Юрій Ігнат.

Літаки країн НАТО завжди виконують польоти в акваторії Чорного моря, але це не російське внутрішнє море. Є безліч країн, які там мають певну активність. І це не заборонено.

"Літаки інших країн можуть перебувати в міжнародному повітряному просторі – вони це і роблять. Мовиться і про нещодавно американський безпілотник, який нещодавно збили росіяни, та про інші літаки", – зазначив речник Повітряних сил.

За словами Юрія Ігната, це нормальний процес, коли літаки перебувають у цьому повітряному просторі та виконують розвідувальні чи інші завдання. Оскільки це відбувається фактично на спільній території.

14 березня у Чорному морі впав американський безпілотник MQ-9 Reaper неподалік від окупованого Криму. Його протаранив російський винищувач Су-27. Після інциденту США вирішили продовжити польоти, але змінити їхні маршрути. З міркувань безпеки про деталі змін у Білому домі не повідомили.

Юрій Ігнат про збиття британського літака Росією: дивитись відео

Інцидент зі збиттям британського літака: що відомо