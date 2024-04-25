Можлива війна між Росією і НАТО: у МЗС Польщі спрогнозували переможця
Джерело:AP
Хоча у США неодноразово заявляли, що наразі не бачать ознак того, що Росія планує атакувати одну з країн НАТО, в Альянсі готуються до можливого протистояння з Кремлем. Радослав Сікорський сказав, хто переможе, якщо це зіткнення відбудеться.
Очільник МЗС Польщі Сікорський підтримує сміливу позицію президента Франції Макрона, який вважає, що Європа повинна докладати більше зусиль для підтримки України у війні проти Росії.
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Якщо росіяни наважаться
Виступаючи у парламенті, міністр заявив, що напад росіян на НАТО закінчиться поразкою для Москви. Втім, Альянс однаково мусить посилити свою оборону.
Також Сікорський згадав, що Кремль веде гібридну війну проти Польщі. Передусім, завдяки поширенню дезінформації. Так, пропагандисти стверджували, що, мовляв, Варшава прагне анексувати частини Західної України.
"Львів – це Україна", – наголосив посадовець українською.
Сікорський запевнив, що розвиток і безпека Польщі мають базуватися як на трансатлантичній співпраці, так і на європейській інтеграції, і що вона також готова взяти на себе відповідальність за глобальні виклики.
Нагадаємо, що Сікорський був одним із тих, хто привітав ідею Макрона щодо введення західних військ в Україну.
У Польщі не проти розміщення у себе ядерної зброї: що відомо
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова до розміщення ядерної зброї НАТО у себе.
- За його словами, це питання вже деякий час є предметом обговорення на польсько-американських переговорах.
- Дуда також вказав на зростання мілітаризації Росії в районі Кенігсберга та переміщення її ядерної зброї до Білорусі.
- Заява польського лідера спричинила вереск у Кремлі.
- Так, представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала висловлювання Дуди провокативними.
- Крім того, дипломатка звинуватила Польщу у тому, що вона нібито вже давно веде свою ворожу політику проти Росії. Зрештою, Захарова традиційно вдалася до погроз.
- Вона зазначила, що у разі появи ядерної зброї на території Польщі, "відповідні об'єкти негайно поповнять список легітимних цілей для ураження".
- Тим часом генсек Єнс Столтенберг наголосив, що зараз у НАТО немає планів стосовно розміщення ядерної зброї в інших країнах.