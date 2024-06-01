У Чернівцях побилися працівник ТЦК і цивільний чоловік
Джерело:Чернівецький обласний ТЦК та СП
У Чернівцях 1 червня побилися представник ТЦК і цивільний чоловік. Так, військовозобов'язаний напав на співробітника ТЦК і кілька разів вдарив його.
Інцидент стався 1 червня. Наразі триває перевірка й встановлюються всі деталі нападу на військового.
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У Чернівцях побилися працівник ТЦК й цивільний
Як повідомили в Чернівецькому ТЦК, конфлікт виник 1 червня. Так, цивільний чоловік напав на співробітника ТЦК й кілька разів вдарив його. Окрім того, військовозобов'язаний також ображав честь і гідність військового, вигукуючи на його бік погрози.
У відповідь працівник ТЦК також вдарив нападника. На місце бійки викликали правоохоронців.
Продовжуються випадки агресивної поведінки громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, стосовно військовослужбовців. Щодо інциденту триває перевірка з метою з’ясування всіх обставини. За її результатами будуть вжиті всі необхідні організаційні й правові заходи,
– наголосили в ТЦК.
В пресслужбі також наголосили, що опір чи перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП матимуть наслідки, а порушники – нестимуть адміністративну або кримінальну відповідальність.
До слова, Суспільне повідомляє, що 43-річний житель Києва подав заяву, що його побив працівник ТЦК.
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Напади на представників ТЦК: останні новини
- 30 травня у Черкаській області невідомі кинули гранату у двір будинку працівника ТЦК. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Правоохоронці оперативно прибули на місце інциденту й нині встановлюють всі обставини.
- 31 травня у Чернівецькій області напали на представників ТЦК. Так, військові роздавали повістки, коли до них підбіг чоловік й розпилив на них газовий балончик. Нападника затримали на місці інциденту, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
- 18 травня напали на представника ТЦК й на Дніпропетровщині. Військовий роздавав повістки у Синельникові, коли озброєний ножем чоловік напав на нього. Сержант ЗСУ отримав поранення руки. Постраждалому надали всю необхідну медичну допомогу. Наразі відкрито кримінальне провадження, а нападнику, якого затримали відразу після інциденту, загрожує суворе покарання.