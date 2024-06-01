У Чернівцях побилися працівник ТЦК і цивільний чоловік

У Чернівцях 1 червня побилися представник ТЦК і цивільний чоловік. Так, військовозобов'язаний напав на співробітника ТЦК і кілька разів вдарив його.

Інцидент стався 1 червня. Наразі триває перевірка й встановлюються всі деталі нападу на військового.

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У Чернівцях побилися працівник ТЦК й цивільний

Як повідомили в Чернівецькому ТЦК, конфлікт виник 1 червня. Так, цивільний чоловік напав на співробітника ТЦК й кілька разів вдарив його. Окрім того, військовозобов'язаний також ображав честь і гідність військового, вигукуючи на його бік погрози.

У відповідь працівник ТЦК також вдарив нападника. На місце бійки викликали правоохоронців.

Продовжуються випадки агресивної поведінки громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, стосовно військовослужбовців. Щодо інциденту триває перевірка з метою з’ясування всіх обставини. За її результатами будуть вжиті всі необхідні організаційні й правові заходи,

– наголосили в ТЦК.

В пресслужбі також наголосили, що опір чи перешкоджання діяльності військовослужбовців ТЦК та СП матимуть наслідки, а порушники – нестимуть адміністративну або кримінальну відповідальність.

До слова, Суспільне повідомляє, що 43-річний житель Києва подав заяву, що його побив працівник ТЦК.

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