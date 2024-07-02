Збожеволілий від безкарності чиновник, – ексвійськовий вперше прокоментував інцидент з Тищенком

Колишній боєць підрозділу Kraken Дмитро Павлов вперше висловився щодо інциденту в Дніпрі, де на нього напали охоронці народного депутата Миколи Тищенка. Військовий зазначив, що те, що сталося з ним, насправді сталося з кожним з українцем.

Павлов також подякував громадянам за розголос. Адже, як наголосив ексбоєць Kraken у іншому випадку історія з інцидентом з Миколою Тищенком, могла б мати інакший кінець.

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Що написав Павлов про інцидент із Тищенком

Колишній військовий на своїй фейсбук-сторінці наголосив, що раніше ніяк не коментував ситуацію з Миколою Тищенком, адже не було особливо часу. Павлов зазначив, що все, що сталося з ним та його дитиною, насправді сталося з "кожним українцем у моєму обличчі".

Збожеволілий від безкарності чиновник, чиє самолюбство зачепило просте і закономірне питання українця, вирішив показати свою владу. Вирішив показати, що достатньо лише одного його бажання, і його ручні поліцейські та охоронці поб'ють, принизять, позбавляють волі і покарають будь-якого українця, який наважиться йому суперечити,

– написав ексбоєць Kraken.

Він також зазначив, що нардеп не тільки сам впевнений у своїй безкарності, Тищенко навіяв своїм прихвосням, що їм можна все, а закон і норми моралі на них не поширюються.

Водночас військовий подякував усім за підтримку, за допомогу у розголосі цій ситуації.

"Якби не ви, то навіть складно уявити, як розвивалася б ситуація. Тільки розголос та резонанс громадської думки дали надію на те, що винних буде покарано", – зазначив Павлов.

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