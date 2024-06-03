Побиття українських волонтерів у Чехії: поліція затримала ймовірних нападників
У суботу, 1 червня, група росіян напала на українських волонтерів у центрі Праги. Місцева поліція заявила про затримання порушників.
Напередодні у мережі з'явилося відео, на якому зафіксована ганебна поведінка росіян у центрі Праги. Громадяни країни-агресорки з кулаками накинулися на волонтерів ініціативи Prague Maidan, які збирали гроші на підтримку України.
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Хуліганів затримано
3 червня у пресслужбі чеської поліції повідомили, що нападників затримали в аеропорту Праги. Йдеться про чотири особи.
Крім того, відомо, що місцеві слідчі порушили кримінальну справу проти росіян за підозрою у скоєнні кількох кримінальних злочинів. Додаткову інформацію у поліції не надали, пояснюючи, що досудове розслідування ще триває.
Нагадаємо, що про інцидент у центрі чеської столиці розповіла представниця волонтерської організації Prague Maidan у мережі "Х". Зазначається, що бійка відбулася на Старомнєстській площі. Волонтери перебувають там щосуботи й збирають донати на допомогу Україні.
Вочевидь, саме цей факт зачепив групу росіян, і вони влаштували бійку.
Напади на українців за кордоном: останні новини
- На жаль, напади на українців за кордоном трапляються часто. Так, 27 квітня 2024 року в баварському місті Мурнау-ам-Штафельзее знайшли пораненими українців-військовослужбовців. Один чоловік загинув на місці інциденту, а інший – помер у лікарні. Підозрюваного затримали наступного дня – 28 квітня. Ним виявився 57-річний росіянин. Детальніше про вбивство українських військових та мотиви росіянина – читайте за посиланням.
- Також у Німеччині напали на 15-річного підлітка-українця. Хлопці спілкувалися з дівчатами, однак до них підійшла інша група й почалася сутичка. Під час бійки один з учасників поранив українці й втік з місця інциденту.
- 1 травня напали на українця в Будапешті. Як повідомляли у ЗМІ, громадянин Казахстану напав на українця в столиці Угорщини й завдав йому кілька ножових поранень. Чоловік помер на місці інциденту, а нападника оперативно затримали. Відомо, що між чоловіками спалахнула сварка, яка переросла в бійку, однак, що стало причиною суперечки – невідомо.