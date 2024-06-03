Побиття українських волонтерів у Чехії: поліція затримала ймовірних нападників

У суботу, 1 червня, група росіян напала на українських волонтерів у центрі Праги. Місцева поліція заявила про затримання порушників.

Напередодні у мережі з'явилося відео, на якому зафіксована ганебна поведінка росіян у центрі Праги. Громадяни країни-агресорки з кулаками накинулися на волонтерів ініціативи Prague Maidan, які збирали гроші на підтримку України.

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Хуліганів затримано

3 червня у пресслужбі чеської поліції повідомили, що нападників затримали в аеропорту Праги. Йдеться про чотири особи.

Крім того, відомо, що місцеві слідчі порушили кримінальну справу проти росіян за підозрою у скоєнні кількох кримінальних злочинів. Додаткову інформацію у поліції не надали, пояснюючи, що досудове розслідування ще триває.

Нагадаємо, що про інцидент у центрі чеської столиці розповіла представниця волонтерської організації Prague Maidan у мережі "Х". Зазначається, що бійка відбулася на Старомнєстській площі. Волонтери перебувають там щосуботи й збирають донати на допомогу Україні.

Вочевидь, саме цей факт зачепив групу росіян, і вони влаштували бійку.

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