Роздратувала українська: правоохоронці спіймали другого нападника на волонтерку у Києві
Джерело:Київська міська прокуратура
Прокуратура затримала другого фігуранта побиття волонтерки та дружини військового у Києві. Спільнику агресивного українофоба також оголосили про підозру
Оболонська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру 70-річному чоловіку за фактом хуліганства, вчиненого групою осіб. Правоохоронці розшукали його сьогодні, 7 червня.
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Нападників розлютила українська мова
Прокуратура встановила, що 2 червня у підозрюваного був день народження, тож він разом з 73-річним знайомим, з яким вони торгують на ринку, відзначили цю подію, вживши алкогольних напоїв. Увечері вони разом повертались додому.
Підозрюваний розповів, що на виході з підземного переходу на вулиці Новокостянтинівській він вирішив зробити дівчині кілька компліментів. Вона його залицянь не оцінила.
Дівчина не захотіла спілкуватися з чоловіками і відповіла, що не розуміє їх. Відповідь українською мовою викликала агресію нетверезих пенсіонерів, які почали нецензурно ображати дівчину, тож вона вирішила знімати їх на мобільний телефон.Підозрюваний кілька разів вдарив її по нозі та долонею в ніс. Все це відбувалося після того як його спільник відібрав у дівчини телефон.
70-річний підозрюваний так, як і його спільник, своєї вини не визнає. Він стверджує, що лише намагався зупинити конфлікт дівчини зі своїм знайомим.
Як розгорівся конфлікт та на якій стадії розслідування
- Потерпіла Наталія розповіла, що 2 червня вона поверталася з Майдану Незалежності, де прощались із загиблою парамедикинею "Госпітальєрів" Іриною "Чекою" Цибух. На виході з підземного переходу, біля станції міської електрички "Зеніт" двоє чоловіків почали вульгарно чіплятися до неї.
- Постраждала відповіла, що не розуміє їх російську. Один з чоловіків сказав, що через місяць вона "все буде розуміти" та пригрозив приходом росіян. Наталія дістала телефон і почала все це знімати. Нападник підбіг до волонтерки, плюнув у обличчя, відібрав телефон та почав її бити. Потерпіла відбилась та відібрала свій телефон, після чого нападники швидко втекли.
- 5 червня 2024 року поліціянти встановили особу чоловіка, який напав на дружину військового, спіймали його та повідомили про підозру прихильнику ворожої країни.
- 7 червня 73-річному агресивному любителю "руского міра" (першому підозрюваному) Оболонський райсуд Києва призначив запобіжний захід.