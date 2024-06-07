Роздратувала українська: правоохоронці спіймали другого нападника на волонтерку у Києві

Прокуратура затримала другого фігуранта побиття волонтерки та дружини військового у Києві. Спільнику агресивного українофоба також оголосили про підозру

Оболонська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру 70-річному чоловіку за фактом хуліганства, вчиненого групою осіб. Правоохоронці розшукали його сьогодні, 7 червня.

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Нападників розлютила українська мова

Прокуратура встановила, що 2 червня у підозрюваного був день народження, тож він разом з 73-річним знайомим, з яким вони торгують на ринку, відзначили цю подію, вживши алкогольних напоїв. Увечері вони разом повертались додому.

Підозрюваний розповів, що на виході з підземного переходу на вулиці Новокостянтинівській він вирішив зробити дівчині кілька компліментів. Вона його залицянь не оцінила.

Дівчина не захотіла спілкуватися з чоловіками і відповіла, що не розуміє їх. Відповідь українською мовою викликала агресію нетверезих пенсіонерів, які почали нецензурно ображати дівчину, тож вона вирішила знімати їх на мобільний телефон.Підозрюваний кілька разів вдарив її по нозі та долонею в ніс. Все це відбувалося після того як його спільник відібрав у дівчини телефон.

70-річний підозрюваний так, як і його спільник, своєї вини не визнає. Він стверджує, що лише намагався зупинити конфлікт дівчини зі своїм знайомим.

Як розгорівся конфлікт та на якій стадії розслідування