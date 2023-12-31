Напад на журналістів "Схем": суд поновив на посаді Тельбізова, признав 8-мільйонну компенсацію

Голосіївський райсуд Києва ухвалив рішення про поновлення Ігоря Тельбізова на посаді в "Укрексімбанку" та виплату йому 8 мільйонів гривень компенсації. Водночас раніше його визнали винним у нападі на журналістів "Схем".

Учасник нападу на знімальну групу "Схем" Ігор Тельбізов був відновлений на посаді директора департаменту банківської безпеки державного "Укрексімбанку". Суд також зобов'язав банк виплатити Тельбізову компенсацію за "вимушений прогул" і "моральну шкоду".

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Поновлення Тельбізова після скандалу

Рішення про поновлення Тельбізова було ухвалене 27 грудня 2023 року. Суд визнав незаконним указ про звільнення чоловіка, аргументуючи це нормами трудового законодавства. "Укрексімбанк" висловив намір оскаржити це рішення.

Ми будемо подавати апеляцію. Чинників для того, щоб діяти іншим чином у нас немає,

– заявив голова правління "Укрексімбанк" Сергій Єрмаков.

Суд встановив, що звільнення Тельбізова "за вчинення кримінального проступку" не відповідає трудовому законодавству. Тому й нападнику було призначено компенсацію у розмірі близько 8 мільйонів гривень, а також 200 тисяч гривень за "моральну шкоду".

Більше про сам скандал

Також винуватим у цій справі було визнано і тодішнього голову правління АТ "Укрексімбанк" Євгена Мецгера. Знімальна група програми "Схеми" заявила про напад на них ще у жовтні 2021 року.

Журналісти кажуть, що голові правління фінустанови не сподобалося одне із запитань, після чого охорона застосувала силу до оператора, відібрала техніку та флешку із записаним відео.

У квітні 2022 року подейкували, що Мецгера може стати заступником міністерки економіки. Однак, вочевидь, цього не сталося через суспільний резонанс.

11 листопада 2022 року Мецгер все ж був призначений головою правління державної компанії "Укрфінжитло".

Потерпілі намагалися оскаржити закриття справи за найтяжчою статтею. Адвокати журналістів "Схем" вимагають позбавити Мецгера права обіймати керівні посади.

Президент "Радіо Свобода" критикує м'якість покарання Мецгера за напад на журналістів. Зазначимо, що інцидент у "Укрексімбанку" стався під час розслідування журналістами зв'язків банку з так званою "ДНР".

Мецгер звільнився з посади в банку після публікації розслідування. Додамо, що обвинувачені у справі нападу на журналістів заперечують свою вину.

14 вересня 2022 року Голосіївський суд визнав Ігоря Тельбізова винним у перешкоджанні роботі журналістів. Йому та іншим працівникам банку призначили штрафи, але не позбавили їх права займати певні посади.