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      Нападають на храми і залякують священиків, – голова СБУ про передвиборчі плани спецслужб РФ

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      Нападають на храми і залякують священиків, – голова СБУ про передвиборчі плани спецслужб РФ
      Нападають на храми і залякують священиків, – голова СБУ про передвиборчі плани спецслужб РФ / Фото з відкритих джерел

      Спецслужби Росії вчиняють напади на храми і залякують священиків УПЦ МП з метою дестабілізації ситуації в Україні напередодні виборів.

      Голова СБУ Василь Грицак наголосив, що СБУ уже фіксує, як "розігрується уже релігійна карта України", пише "Українська правда".

      Читайте також: Підпалити УПЦ МП за 2 тисячі доларів: СБУ викрила шокуючі плани спецслужб Росії

      Грицак впевнений, що втручання у президентські вибори в Україні таки буде.

      Спроби втручання в першу чергу будуть фіксуватися з боку Російської Федерації,
      – сказав він.

      Грицак додав, що після того, як Росія "програла битву за Томос, і в Україні створена ПЦУ, для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні на релігійному ґрунті наші "друзі" за поребриком" вдаються до вчинення протиправних проявів щодо культових споруд УПЦ МП.

      Він також зазначив, що спецслужби Росії залякують священиків. Голова СБУ додав, що напади на храми зафіксували на сході країни.

      Напади на культові споруди УПЦ Московського патріархату були організовані з території окупованого Донбасу, але у нас є підтверджені дані, що ці плани узгоджувалися з ФСБ РФ у по Ростовській області,
      – наголосив Грицак.

      У Запоріжжі затримано троє осіб, які намагалися підпалити храм Іонна Богослова, що належать УПЦ МП. Крім того, у Кривому Розі невідомі підпалили двері храму Вознесіння Господнього – він належить Українській православній церкві Московського патріархату. Поліція уже відреагувала на підпал.

      Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

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      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія СБУ Президентські вибори 2019 Василь Грицак УПЦ МП Православна церква України Релігія
      Джерело: 24 Канал
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