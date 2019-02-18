Нападают на храмы и запугивают священников, – глава СБУ о предвыборных планах спецслужб РФ

Спецслужбы России совершают нападения на храмы и запугивают священников УПЦ МП с целью дестабилизации ситуации в Украине накануне выборов.

Глава СБУ Василий Грицак отметил, что СБУ уже фиксирует, как "разыгрывается религиозная карта Украины", пишет "Украинская правда".

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Грицак уверен, что вмешательство в президентские выборы в Украине все-таки будет.

Попытки вмешательства в первую очередь будут фиксироваться со стороны Российской Федерации,

– сказал он.

Грицак добавил, что после того, как Россия "проиграла битву за Томос, и в Украине была создана ПЦУ, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине на религиозной почве, наши "друзья" за поребриком" прибегают к совершению противоправным проявлениям в отношении культовых сооружений УПЦ МП.

Он также отметил, что спецслужбы России запугивают священников. Глава СБУ добавил, что нападения на храмы зафиксировали на Востоке страны.

Нападения на культовые сооружения УПЦ Московского патриархата были организованы с территории оккупированного Донбасса, но у нас есть подтвержденные данные, что эти планы согласовывались с ФСБ РФ по Ростовской области,

– подчеркнул Грицак.

В Запорожье задержаны три человека, которые пытались поджечь храм Иоанна Богослова, который принадлежит УПЦ МП. Кроме того, в Кривом Роге неизвестные подожгли дверь храма Вознесения Господня – он принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата. Полиция уже отреагировала на поджог.

Как создавалась Православная церковь Украины? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому, в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться в Русскую православную церковь.