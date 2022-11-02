Іран може напасти на Ірак та Саудівську Аравію: яких провокацій чекати

Іран може атакувати сусідні країни, зокрема Ірак та Саудівську Аравію. Говорити щось напевне про ці закриті країни дуже важко.

Таку думку 24 каналу висловив головний редактор Defence Express Олег Катков. Раніше повідомлялось про те, чи зміниться підтримка США Україні, якщо Іран нападе на Саудівську Аравію та Ірак.

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Іран здатен на ракетні удари

Катков розповів, що від Ірану можна чекати ракетних ударів по території Іраку або Саудівської Аравії. Утім це закриті країни, в яких складно щось аналізувати, можна лише припускати. Однак якщо Іран наважиться на це, то не передаватиме Росії свою зброю.

Іран буде завдавати удари балістичними ракетами. Їх величезна кількість у переліку й одиниць. Тобто, Іран, на мій погляд, буде намагатись вести дистанційну війну,

– зазначив головний редактор Defence Express.

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Цілі Ірану

Він продовжив, що Іран буде бити по критичній інфраструктурі у вигляді нафтових родовищ, нафтових сховищ тощо. Приблизно такий сценарій можна прогнозувати. Дії Саудівської Аравії будуть направлені з повітря, з авіації по об'єктах Ірану, пов'язаних з ракетною промисловістю, пусковими установками, складами зберігання.

"Я не дуже розраховую на наземну операцію. Хоча вкрай обережним треба бути, бо вона також не виключена", – зауважив Катков.

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