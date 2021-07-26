США обіцяють допомагати Афганістану, поки "таліби" не відступлять
Джерело:Le Figaro
Сполучені Штати вже завершують процес виведення власних військ з Афганістану. Та водночас обіцяють допомагати демократичній владі в боротьбі з "Талібаном" за допомогою авіаударів.
Обіцянку щодо допомоги уряду Афганістану дав керівник центрального командування армії США генерал Кеннет Маккензі.
До слова США завдали авіаударів в Афганістані через наступ "талібів"
Він підкреслив, що допомога афганській армії знадобиться, якщо "таліби" будуть продовжувати наступ. Тоді США продовжать завдавати ударів з повітря.
В останні дні Сполучені Штати активізували свої авіаудари на підтримку афганських сил, і ми готові продовжити цей високий рівень підтримки найближчими днями, якщо таліби продовжать свої атаки,
– наголосив генерал Маккензі.
Він заявив, що уряд Афганістану в найближчі дні чекають суворі випробування, але "Талібан" помиляється – його перемога не є неминучою.
Коротко про ситуацію в Афганістані
- Ще у 2020 році внаслідок переговорів США й "Талібан" домовилися про виведення американських військ з Афганістану. Процес має завершитися вже в серпні 2021 року.
- Тим часом "таліби" почали брати все нові й нові території Афганістану під власний контроль. Водночас вони вдаються до різних звірств, як от страта військових, які вже здалися.
- Тим часом в Європі на фоні загострення ситуації погіршується криза біженців. Зокрема на собі відчула це й Україна.