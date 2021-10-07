Нападникам на журналістів "Схем" загрожує найжорсткіше покарання
Джерело:"Детектор медіа"
Нещодавно правоохоронці змінили справу про напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку". Тепер тимчасово відстороненому голові банку Євгену Мецгеру та директору департаменту інформаційної політики Володимиру Пікалову загрожує більш жорстке покарання.
Наразі поліцейські розслідують справу за частиною 3 статті 171 про вплив на журналіста, який чинив підорюваний, користуючись своїм службовим становищем.
Важливо Поліція перекваліфікувала справу про напад в "Укрексімбанку"
Зауважимо, що саме третя частина 171 статті передбачає найжорсткіше покарання за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Якщо провину Мецгера та Пікалова доведуть у суді, їм може загрожувати:
- штраф від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів (3 400 – 8 500 гривень);
- або до 5 років обмеження волі;
- або до 3 років позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Водночас спочатку справу розслідували за частиною 1 статті 171 Кримінального кодексу України, яка передбачала м'якше покарання – штраф до 850 гривень, арешт до 6 місяців або обмеження волі до 3 років.
Що відомо про напад на журналістів "Схем"
- 4 жовтня журналісти програми "Схеми" записували інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером. Однак після незручного запитання Мецгер почав поводитися агресивно та наказав забрати техніку та видалити матеріал з флешок.
- За наказом Мецгера, охоронці забрали в оператора 2 камери та вилучили з них картки. Проти журналіста та оператора застосували силу та не випускали з кабінету.
- Коли техніку повернули журналістам, скандальних кадрів вже не було. Зрештою журналістам вдалося відновити втрачені відео.
- Поліція долучила відеофайли до матеріалів справи. А сам Мецгер склав повноваження голови правління "Укрексімбанку". 7 жовтня поліція оголосила про підозру Мецгеру та Пікалову.