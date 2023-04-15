Трагічний переддень Великодня: у Херсоні російські окупанти вбили невинну матір і її доньку

Напередодні Великодня російська артилерія вдарила по одному з мікрорайонів Херсону. Окупанти забрали життя двох людей – матері та її дочки.

Після обіду 15 квітня росіяни обстріляли з артилерії Таврійський мікрорайон міста. Ворожі снаряди поцілили в територію біля освітнього закладу.

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Росіяни вбили двох мирних херсонок

В ОВА повідомили, що цей російський обстріл обірвав життя 48-річної жінки та її 28-річної доньки. Під час обстрілу вони перебували на вулиці та отримали мінно-вибухові травми, несумісні з життям й загинули на місці. По приїзду швидкій лиш залишалося констатувати смерть.

Зауважимо, що Херсонщина 15 квітня перебуває під обстрілами від ранку. У Бериславському районі та Херсоні неодноразово лунали вибухи. Раніше окупанти пропонували "великоднє перемир'я", проте цей цинічний обстріл вкотре показав, що для російських загарбників немає нічого святого.

Перед цим окупанти поранили поліцейських

Цього ж дня у мікрорайоні Корабел російські окупанти атакували працівників поліції у Херсонській області. За допомогою дронів загарбники атакували службовий автомобіль. Автомобіль зазнав механічних пошкоджень, 3 поліцейських зазнали поранень.

Додамо, що Херсон після звільнення перебуває під російськими обстрілами постійно. Зокрема лиш за минулу добу, 14 квітня, окупанти випустили майже 450 снарядів по Херсонській області, внаслідок чого зазнали поранень 8 людей.