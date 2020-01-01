Напередодні Нового року у Карпатах довелося рятувати 12 туристів: що сталося

Рятувальники прийшли на допомогу 12 туристам, які 31 грудня постраждали або ж заблукали у горах. Так, напередодні Нового року на одній і тій самій горі травмувалися аж 6 лижників.

Усі вони каталися на горі Високий Верх. Рятувальники транспортували постраждалих із вершини та передали у руки медикам. Про це пише пресслужба ДСНС у Львівській області.

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Того ж дня о 18:43 поступив дзвінок про те, що група туристів у кількості 5 осіб під час прогулянки на горі Секул у селі Коростів Сокальського району заблукала,

– мовиться у повідомленні.

На їх пошуки вирушила славська пошуково-рятувальна група, туристів вдалося досить оперативно розшукати. Медичної допомоги вони не потребували.

До пошуків рятувальники залучили снігохід та спецавтомобілі.

А ще одному чоловіку не пощастило просто у новорічну ніч. Він заблукав на шляху на Говерлу. Рятувальники дізналися про ситуацію о 1:30, а знайти туриста вдалося лиш о 7 ранку. На щастя, з ним все гаразд.