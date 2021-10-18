Напевно він напише заяву, – Гетманцев про відставку міністра екології Абрамовського

Міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський має намір написати заяву про відставку. Відповідне питання обговорювали на засіданні фракції "Слуга народу" 18 жовтня.

Деталі розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на брифінгу.

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Гетманцев сказав, що не знає, чому Абрамовський вирішив піти у відставку. Ба більше, самої заяви на звільнення ані нардепи, ані керівництво Верховної Ради ще не бачили.

Це питання обговорювалося щойно на фракції, як інформація про те, що така заява може з'явитися. Розуміючи, що її оголосив голова фракції, ми йому довіряємо, тобто ця інформація має найвищий рівень правдивості, але самої заяви ще немає,

– сказав Гетманцев.

Брифінг Данила Гетманцева: дивіться відео

Раніше ЗМІ писали, що у Кабміні можливі кадрові перестановки. Стверджували, що під загрозою звільнення перебувають 4 – 5 міністрів. Зокрема, й Абрамовський.

А 4 жовтня у ЗМІ з'явилась інформація, що Абрамовський нібито написав заяву про відставку. Однак сам чиновник спростував це.