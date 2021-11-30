Написав заяву пів року тому, – Разумков каже, що не є членом партії "Слуга народу"

30 листопада 2021 , 12:47

Джерело:

24 канал

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков стверджує, що пів року тому писав і передавав керівництву партії "Слуга народу" заяву на те, щоб її покинути. Він переконує, що більше не є членом політсили.

Разумков також уточнив, що вийшов із партії після того, як колега Олександр Корнієнко сказав йому, що він вже не є її членом. Водночас, нова голова "Слуга народу" Олена Шуляк заявляла, що в партії не можуть знайти заяву політика про те, що він туди вступав. Про це він заявив журналістам у кулуарах Ради.

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Ексспікер відповів також і на слова Шуляк, пояснивши, що без такої заяви він не зміг би балотуватися до Верховної Ради. Нагадаємо, він був першим номером у списку, як голова політсили. Разумков порадив "Слузі народу" вирішити, є він її членом, чи ні. Політик жартома запропонував допомогу, щоб купити хороший сейф для зберігання документів. 

Відставка Разумкова і нова політична партія 

  • 7 жовтня на позачерговому засіданні депутати проголосували за відставку Разумкова з посади голови Ради. У "Слузі народу", заявили, що він відступив від загальних принципів і більше не є членом команди.
  • Колишній спікер заявляв, що після відставки з посади він отримав низку пропозицій очолити партії, але відмовився. Скільки було прозицій не уточнював, але продовжував їх отримувати.  
  • Разумков після відставки заявляв про наміри створити власну політичну партію.
Зверніть увагу! Тепер Дмитро Разумков створює у парламенті міжфракційне об'єднання "Розумна політика". Попередньо відомо, що у нього увійдуть орієнтовно 25 нардепів.
Автор: Олег Терещенко