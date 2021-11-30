Написав заяву пів року тому, – Разумков каже, що не є членом партії "Слуга народу"
Джерело:24 канал
Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков стверджує, що пів року тому писав і передавав керівництву партії "Слуга народу" заяву на те, щоб її покинути. Він переконує, що більше не є членом політсили.
Разумков також уточнив, що вийшов із партії після того, як колега Олександр Корнієнко сказав йому, що він вже не є її членом. Водночас, нова голова "Слуга народу" Олена Шуляк заявляла, що в партії не можуть знайти заяву політика про те, що він туди вступав. Про це він заявив журналістам у кулуарах Ради.
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Ексспікер відповів також і на слова Шуляк, пояснивши, що без такої заяви він не зміг би балотуватися до Верховної Ради. Нагадаємо, він був першим номером у списку, як голова політсили. Разумков порадив "Слузі народу" вирішити, є він її членом, чи ні. Політик жартома запропонував допомогу, щоб купити хороший сейф для зберігання документів.
Відставка Разумкова і нова політична партія
- 7 жовтня на позачерговому засіданні депутати проголосували за відставку Разумкова з посади голови Ради. У "Слузі народу", заявили, що він відступив від загальних принципів і більше не є членом команди.
- Колишній спікер заявляв, що після відставки з посади він отримав низку пропозицій очолити партії, але відмовився. Скільки було прозицій не уточнював, але продовжував їх отримувати.
- Разумков після відставки заявляв про наміри створити власну політичну партію.