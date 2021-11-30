Написав заяву пів року тому, – Разумков каже, що не є членом партії "Слуга народу"

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков стверджує, що пів року тому писав і передавав керівництву партії "Слуга народу" заяву на те, щоб її покинути. Він переконує, що більше не є членом політсили.

Разумков також уточнив, що вийшов із партії після того, як колега Олександр Корнієнко сказав йому, що він вже не є її членом. Водночас, нова голова "Слуга народу" Олена Шуляк заявляла, що в партії не можуть знайти заяву політика про те, що він туди вступав. Про це він заявив журналістам у кулуарах Ради.

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Ексспікер відповів також і на слова Шуляк, пояснивши, що без такої заяви він не зміг би балотуватися до Верховної Ради. Нагадаємо, він був першим номером у списку, як голова політсили. Разумков порадив "Слузі народу" вирішити, є він її членом, чи ні. Політик жартома запропонував допомогу, щоб купити хороший сейф для зберігання документів.

Відставка Разумкова і нова політична партія

7 жовтня на позачерговому засіданні депутати проголосували за відставку Разумкова з посади голови Ради. У "Слузі народу", заявили, що він відступив від загальних принципів і більше не є членом команди.

Колишній спікер заявляв, що після відставки з посади він отримав низку пропозицій очолити партії, але відмовився. Скільки було прозицій не уточнював, але продовжував їх отримувати.

Разумков після відставки заявляв про наміри створити власну політичну партію.

Тепер Дмитро Разумков створює у парламенті міжфракційне об'єднання "Розумна політика". Попередньо відомо, що у нього увійдуть орієнтовно 25 нардепів.