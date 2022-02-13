"Напруга в Україні посилює нас усіх": Кулеба поспілкувався з главами МЗС Туреччини й Австрії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 12 лютого мав телефонні розмови зі своїми австрійським та турецьким колегами. Говорили, звісно, про загрозу Росії.

З главою МЗС Туреччини Мевлетом Чавушоглу, як зауважив 24 канал, окремо зачепили тему російської загрози у Чорному та Азовському морях. А з австрійським міністром Александером Шалленбергом – тему зусиль міжнародної коаліції для протистояння росіянам.

Кілька днів тому У США заявили, що скоординували з Туреччиною дії на тлі агресії Росії

Кулеба обговорив з Чавушоглу створені Росією загрози на морі

Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив у твітері, що мав "змістовну розмову з турецьким колегою і другом Мевлютом Чавушоглу".

Говорили про "створену Росією безпекову кризу й загрози в Азовському та Чорному морях".

А також і про "дипломатичні шляхи зниження напруги".

Тему розвитку військово-технічної співпраці України й Туреччини також, безумовно, зачепили.

У Туреччині прагнуть запобігти конфлікту

До слова, Мевлет Чавушоглу цього ж дня в інтерв'ю CNN TÜRK говорив, що мета Туреччини у ситуації, створеній Росією навколо України – запобігти конфлікту. Також у Туреччині переконані, як сказав міністр, що:

Будь-яка напруга впливає на всіх нас. Це впливає на економіку, це важливо з точки зору енергетичної безпеки, важливо з точки зору туризму. А проте будь-яка напруга й посилює нас усіх.

До слова, Україна не проти перенесення засідань Тристоронньої контактної групи по Донбасу з Мінська (хоча там ТКГ засідає формально, бо працює у форматі відеоконференції) до Туреччини. Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак на брифінгу у Берліні, де була 10 лютого була зустріч політичних радників "Норманді".

Примітно, що:

10 лютого у МЗС Туреччини запевнили, що "ситуація не така жахлива, як її подають на Заході", коментуючи загрозу нового вторгнення Росії.

А 12 лютого міністр Чавушоглу заявив, що турецькі джерела заперечують інформацію про можливе "вторгнення Росії наступного тижня".

Міністр Кулеба поговорив з австрійським колегою про Росію

Як написав Дмитро Кулеба у твітері, цього ж 12 лютого відбулася його телефонна розмова й з міністром закордонних справ Австрії Александером Шалленбергом. Дипломати:

"Обмінялися оцінками безпекової ситуації".

"Обговорили активні зусилля ЄС і всієї міжнародної коаліції із захисту України та стримування російської агресії".

"Домовилися і надалі тісно координувати дії".

Важливе відео: Зеленський прокоментував інформацію про "вторгнення Росії наступного тижня"

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він зустріне гідну відсіч.