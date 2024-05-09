Нарада з керівниками Сил оборони та нові призначення: Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський 9 травня записав традиційне вечірнє звернення до українців. У відео президент розповів про нові призначення, які здійснив у командуванні української армії.

Крім того, голова держави розповів про нараду, яку провів із керівниками Сил оборони. Основною темою було прискорення надання допомоги нашим бійцям на фронт.

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Розмова з командуванням і призначення Трепака

Зеленський зазначив, що на нараді, яку він провів із керівниками Сил оборони, були присутні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник Генерального штабу Анатолій Баргилевич, міністр оборони України Рустем Умєров.

Говорили про те, як прискорити постачання зброї від партнерів, і про те, як діяти зараз, наявними силами й засобами, наявною зброєю, щоб досягати необхідних нам результатів. Бачимо, до чого готується окупант. Буде йому відповідь,

– наголосив президент.

Він також подякував усім нашим солдатам та командирам, кожному підрозділу, які ефективно діють на фронті та знищують окупанта.

"Особливої вдячності за бої цими днями заслуговує підрозділ ГУР "Кракен". Дякую вам, хлопці! І всім, хто дає Україні результат. Результат, який нам так потрібен", – сказав Зеленський.

Президент також зауважив, що цього дня призначив нового командувача Сил спеціальних операцій – Олександра Трепака. За словами українського очільника, це гідна людина, сильний воїн, Герой України.

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День Європи та приїзд Мецоли

Зеленський також наголосив, що цього дня в Україну приїхала президентка Європарламенту Роберта Мецола. За словами президента, дуже символічно, що саме сьогодні, у День Європи, його з Робертою спілкування з журналістами перервала повітряна тривога.

Це те, чим російські загарбники хочуть підмінити життя не лише в Україні, а й в усій нашій Європі, усюди, куди дотягнуться їхні терористичні удари. Україну вони не злякають і не зламають, так само як і всіх тих, хто сміливо та принципово допомагає нам захищати життя,

– підкреслив він.

Глава держави також зауважив, що пані президентка Європарламенту – якраз із тих лідерів, хто з нами від перших днів цієї війни та завжди підтримують нас настільки, наскільки потрібно.

"Сьогодні ми обговорили з Робертою, які ще політичні та оборонні кроки потрібні, щоб ми справді могли витримати всі удари й зірвати російські наступальні та дестабілізаційні плани", – сказав президент.

Він також подякував усім учасникам другого саміту українських та європейських громад, який відбувся в Києві. Там були представлені країни Європейського Союзу, а також Сполучені Штати.

Дуже важливо, що є угоди про співпрацю між нашими громадами та громадами і компаніями країн-партнерів: Німеччини, Польщі, Молдови, Словаччини, Австрії, Румунії, Сполучених Штатів. Це і для розвитку медицини в Україні, реабілітаційних можливостей у наших громадах, а також для розвитку транспорту, для відбудови,

– сказав український очільник.

Зеленський також подякував усім учасникам саміту – кожній громаді, кожній країні, які зараз з Україною, які наповнюють реальною співпрацею кожну з тих домовленостей, які досягаються.

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Комунікація з партнерами й Саміт миру

Президент зауважив, що цього дня також було багато міжнародної нашої комунікації. Зокрема, Зеленський говорив із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Активно готуємо на червень наступний етап зближення із Євросоюзом – очікуємо затвердження переговорної рамки й фактичного початку перемовин про вступ України. Наша держава, наші люди заслуговують на це, і Євросоюзу потрібен цей крок – не просто політично потрібен. Це життєва сила Євросоюзу – бути таким європейським проєктом, який не залишає нікого поза межами Євросоюзу,

– наголосив голова держави.

Він також зазначив, що йому було приємно відчути цілковиту підтримку нашими європейськими друзями Саміту миру. Крім того, президент особисто в розмовах запросив на Саміт президентів Молдови, Чехії та Гани, а також прем'єр-міністра Ірландії.

"Звичайно, ми з ними обговорили й двосторонній наш порядок денний. Молдова – маємо очевидні спільні виклики і допомагаємо одне одному. Чехія – я подякував за ініціативу щодо артилерії, і головне зараз – повна й невідкладна реалізація ініціативи. Гана – світ залежить від стабільності й розвитку Африки", – сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що нещодавно Україна відкрила посольство в Гані, і ця країна тепер має нового акредитованого посла в Києві. Тим часом Ірландії Зеленський подякував за підтримку нашої держави та людей, за те, що країна справді намагається допомогти нам і політично, і також у захисті життя – у розмінуванні нашої землі.

Зрештою Зеленський сказав, що цей день і цей тиждень додали нам іще підтримки – нашим воїнам, нашій державі, нашій дипломатії. І Саміту миру.