Нардеп Шевченко заявив про справу СБУ проти нього: у спецслужбі заперечили

Напередодні нардеп Євген Шевченко повідомив, що Служба безпеки України відкрила проти нього справу через держзраду. Однак у відомстві цю інформацію заперечили.

Про те, що спецслужба не розпочинала справу проти одіозного парламентаря, який відомий своєю прихильністю до Олександра Лукашенка, 24 каналу розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

До теми Нардеп Шевченко заявив, що СБУ відкрила проти нього справу через держзраду

Служба безпеки не відкривала справу проти Шевченка

Наразі слідчі СБУ не розпочинали кримінальні провадження щодо народного депутата України Євгенія Шевченка за статтею 111 Кримінального кодексу,

– зазначили у спецслужбі.

Там також додали, що відповідно до статті 482-2 Кримінального процесуального кодексу України, досудове розслідування щодо нардепа може розпочати лише генеральний прокурор або людина, яка виконує його обов'язки.

Шевченко розповів про справу проти нього

Колишній представник "Слуги народу" Євген Шевченко 23 грудня заявив, що СБУ відкрила проти нього справу через держзраду. Це нібито пов'язано із його "дружбою з Білоруссю".

За словами парламентаря, йому приписують створення "русского мира" в Україні. Мовляв, так хочуть усунути його як конкурента.

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