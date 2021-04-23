Нардеп Шевченко назвав ведучого "ідіотом" після згадки про зустріч з Лукашенком

Журналіст Олександр Лірчук підмітив, що зустріч Олександра Шевченка з Олександром Лукашенком збіглась із днем ​​народженням Адольфа Гітлера. Водночас нардепу не сподобалось таке твердження.

Народний депутат від "Слуги народу" назвав журналіста "ідіотом". Після образи ведучі каналу одразу попрощались з ним.

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Під час ефіру Лірчук заявив, що чомусь зустріч Шевченка з Лукашенком відбулась на день народження Гітлера. Він запитав у нардепа, чи це якось пов'язано між собою чи просто збіг обставин.

Ні, це пов'язано з тим, що ви просто ідіот,

– сказав Шевченко.

Він пояснив телеграму PavlovskyNews своє емоційне висловлювання. Депутат зазначив, що його мама – етнічна німкеня.

Нардеп Шевченко назвав ведучого "ідіотом": дивіться відео

Окрім конфлікту нардепа з Лірчуком, в ефірі відбулась словесна перепалка "слуги народу" з ведучою Анастасією Гусаревою.

Шевченко не збирається покидати фракцію

Він заявив, що не збирається покидати фракцію, оскільки є понятійною людиною.

"Коли ти кудись ідеш з кимось, а потім ти покидаєш команду, то це виглядає по-зрадницькому. Я це не сприймаю. Але мовчати і бачити, як фракція веде країну в яму – я теж не можу і не буду", – сказав Шевченко.

У відповідь журналістка заявила, що якщо Шевченко є понятійною людиною, то повинен знати, що "за своїх треба тягнути мазу", а не підставляти фракцію.

Скандальна зустріч Шевченка з Лукашенком