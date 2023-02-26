Іменем Монастирського можуть назвати провулок у Києві, – нардепка

25 лютого минуло 40 днів з дня трагічної загибелі Монастирського. З приводу цього депутати ВР пропонують столичній владі перейменувати один з провулків поблизу МВС перейменувати на честь колишнього міністра.

Про це повідомила депутатка "Слуги народу" Галина Янченко. Вона вважає своїм моральним обов'язком запустити ініціативу по увіковіченню пам'яті Дениса Монастирського.

Читайте також Минуло 40 днів із дня трагедії: Залужний показав фото з Монастирським і Єніним у перші дні війни

Який провулок хочуть перейменувати

Під зверненням до київської влади з пропозицією перейменувати один з провулків біля МВС на честь Монастирського поставили свої підписи 150 нардепів.

Відомо, що іменем Монастирського планують перейменувати Виноградний провулок у Києві.

Депутати звернулися до столичної влади / Фото з телеграму Янченко

Що варто знати про катастрофу у Броварах