49 нардепів в КСУ оскаржують указ Зеленського про відсторонення Тупицького

До Конституційного Суду надійшло подання 49 нардепів щодо оскарження указу Зеленського. Йдеться про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького і звільнення Олександра Касмініна.
Джерело:сайт КСУ
Нардепи оскаржують указ Зеленського щодо Тупицького
Група народних депутатів хоче оскаржити конституційність указів президента України про відсторонення з посади Тупицького та про звільнення з посади Тупицького та Касмініна.
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У зверненні вони зазначають: до політики Януковича і зокрема того, як він призначав суддів у КСУ є чимало питань. Однак, звільняти суддів Конституційного суду треба лише в законний спосіб.
... єдиний можливий механізм припинення повноважень судді Конституційного Суду України або звільнення його з посади визначений Конституцією України. Будь-які інші публічно-владні рішення призводять до порушення суддівських гарантій, – зазначають нардепи.
Відповідний текст звернення вже оприлюднили на сайті КСУ.Важливо! Ще 6 квітня у Верховному Суді відкрили провадження у справі про оскарження указу президента Володимира Зеленського. Позови Тупицького та Касмініна надійшли до суду за тиждень до того.
Хто підписав конституційне подання до КСУ
Усього до оскарження долучилися 49 народних депутатів. В основному це представники "Батьківщини" і "Європейської Солідарності". Так, у документі є підписи:
- Юлії Тимошенко,
- Сергія Власенка,
- Валентина Наливайченка,
- Яни Зінкевич,
- Володимира Ар'єва,
- Іванни Климпуш-Цинцадзе,
- Ірини Геращенко,
- Олексія Гончаренка та інших.
Справа Тупицького: коротко
- 19 січня ДБР повідомило Олександру Тупицькому про підозру.
- Голові КСУ інкримінують надання неправдивих свідчень та підкуп свідка.
- Згодом у ДБР відкрили ще одне кримінальне провадження за вчинення Тупицьким самоправства.
- Володимир Зеленський спершу відсторонив Тупицького з посади глави КСУ до 28 березня.
- Пізніше скасував указ про призначення Тупицького суддею КСУ.
- Обрати запобіжний захід Тупицькому має Печерський райсуд. Але регулярно ігнорує судові засідання.
- Наприклад, 7 квітня заявив, що його мамі стало зле, тому він не прийшов.