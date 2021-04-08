49 нардепів в КСУ оскаржують указ Зеленського про відсторонення Тупицького

До Конституційного Суду надійшло подання 49 нардепів щодо оскарження указу Зеленського. Йдеться про відсторонення голови КСУ Олександра Тупицького і звільнення Олександра Касмініна.

Нардепи оскаржують указ Зеленського щодо Тупицького

Група народних депутатів хоче оскаржити конституційність указів президента України про відсторонення з посади Тупицького та про звільнення з посади Тупицького та Касмініна.

Цікаво Не таємниця, а донецька історія, – Данілов про призначення Тупицького в КСУ

У зверненні вони зазначають: до політики Януковича і зокрема того, як він призначав суддів у КСУ є чимало питань. Однак, звільняти суддів Конституційного суду треба лише в законний спосіб.

... єдиний можливий механізм припинення повноважень судді Конституційного Суду України або звільнення його з посади визначений Конституцією України. Будь-які інші публічно-владні рішення призводять до порушення суддівських гарантій, – зазначають нардепи.

Відповідний текст звернення вже оприлюднили на сайті КСУ.

Хто підписав конституційне подання до КСУ

Ще 6 квітня у Верховному Суді відкрили провадження у справі про оскарження указу президента Володимира Зеленського. Позови Тупицького та Касмініна надійшли до суду за тиждень до того.

Усього до оскарження долучилися 49 народних депутатів. В основному це представники "Батьківщини" і "Європейської Солідарності". Так, у документі є підписи:

Юлії Тимошенко,

Сергія Власенка,

Валентина Наливайченка,

Яни Зінкевич,

Володимира Ар'єва,

Іванни Климпуш-Цинцадзе,

Ірини Геращенко,

Олексія Гончаренка та інших.

Справа Тупицького: коротко



Хто такий суддя Тупицький / Інфографіка 24 каналу