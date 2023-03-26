Наречена "Да Вінчі" особисто вивозила його після поранення і намагалась врятувати
Джерело:Віолетта Кіртока
Наречена Героя України Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" Аліна Михайлова особисто намагалась врятувати коханого. Вона була поруч із ним у перші хвилини після того, як він отримав поранення під час обстрілу росіян.
Про це розповіла сама Аліна у відвертій розмові з журналістами.
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Мало хто знає, що Аліна особисто вивозила пораненого коханого. Що вона своїми руками намагалася рятувати його. Що вона тримала в руках мішок амбу (апарат для штучної вентиляції легенів), намагаючись втримати життя в дорогих грудях,
– повідомила журналістка Віолетта Кіртока.
Раніше Аліна Михайлова зізналася, що не може прийняти втрату коханого й не приймає. "Да Вінчі" й Аліна провели разом 6 шалених, цікавих, щасливих, складних, яскравих років. Михайлова зауважила, що таких емоцій та відчуттів люди іноді не проживають за 40-річне життя.
У День добровольця – 14 березня – Михайлова отримала орден Богдана Хмельницького III ступеня. Його вручав президент Володимир Зеленський. Аліна передала українському лідеру особистий бойовий шеврон загиблого коханого.
Обставини загибелі Да Вінчі
- Дмитро Коцюбайло, командир "Вовків Да Вінчі" загинув 7 березня у бою під Бахмутом, під час ворожого обстрілу.
- Попрощалася з Героєм України 9 березня на Прикарпатті, звідки родом Дмитро, а поховали героя на Аскольдовій могилі 10 березня.
- Володимир Зеленський у день прощання з "Да Вінчі" посмертно нагородив Героя "Хрестом бойових заслуг".