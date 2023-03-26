Наречена "Да Вінчі" особисто вивозила його після поранення і намагалась врятувати

Наречена Героя України Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" Аліна Михайлова особисто намагалась врятувати коханого. Вона була поруч із ним у перші хвилини після того, як він отримав поранення під час обстрілу росіян.

Про це розповіла сама Аліна у відвертій розмові з журналістами.

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Мало хто знає, що Аліна особисто вивозила пораненого коханого. Що вона своїми руками намагалася рятувати його. Що вона тримала в руках мішок амбу (апарат для штучної вентиляції легенів), намагаючись втримати життя в дорогих грудях,

– повідомила журналістка Віолетта Кіртока.

Раніше Аліна Михайлова зізналася, що не може прийняти втрату коханого й не приймає. "Да Вінчі" й Аліна провели разом 6 шалених, цікавих, щасливих, складних, яскравих років. Михайлова зауважила, що таких емоцій та відчуттів люди іноді не проживають за 40-річне життя.

У День добровольця – 14 березня – Михайлова отримала орден Богдана Хмельницького III ступеня. Його вручав президент Володимир Зеленський. Аліна передала українському лідеру особистий бойовий шеврон загиблого коханого.

Обставини загибелі Да Вінчі

Дмитро Коцюбайло, командир "Вовків Да Вінчі" загинув 7 березня у бою під Бахмутом, під час ворожого обстрілу.

Попрощалася з Героєм України 9 березня на Прикарпатті, звідки родом Дмитро, а поховали героя на Аскольдовій могилі 10 березня.

Володимир Зеленський у день прощання з "Да Вінчі" посмертно нагородив Героя "Хрестом бойових заслуг".