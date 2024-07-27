Прем'єр Індії таки приїде до України після критики Зеленського, – ЗМІ

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді після кількох років вагань таки відвідає Україну. Це буде перший його візит від початку повномасштабного вторгнення.

Про те, що Моді планує візит до України, написало індійське видання із посиланням на джерела в дипломатичних колах.

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Коли Моді приїде в Україну

Повідомляється, що поїздка Моді ще перебуває в процесі підготовки. Прем'єр планує приїхати на третьому тижні серпня. Найімовірніше, 23 серпня.

Варто зазначити, що Україна запрошувала його ще у квітні 2023 року. Також у МЗС повідомляли, що Володимир Зеленський дуже хоче поспілкуватися з Моді особисто.

Згодом лідери держав зустрілися на полях саміту G7 в Японії у травні того ж року. Під час тієї зустрічі Зеленський подякував Моді за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та за гуманітарну допомогу. Також він розповів Моді про українську "формулу миру" та запросив Індію приєднатися до реалізації цієї ініціативи.

Після цього сторони бачилися під час саміту G7 в Італії у червні 2024 року й обговорили розвиток двосторонніх відносин.

Однак нещодавно індійський прем'єр поїхав до Росії, де обмінювався лестощами з воєнним злочинцем. Це викликало обурення в українського президента.

Що відомо про скандальний візит Моді до Росії