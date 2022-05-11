Народився у сорочці: боєць ЗСУ дивом врятувався після удару окупантів – неймовірне відео

У мережі оприлюднили дивовижне відео порятунку військового. Йому пощастило ухилитись від удару окупантів.

Військовий зайшов до побратима у двір, коли ледь не за спиною пролунав потужний вибух. Схоже, що від влучання ракети.

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Народився у сорочці

Тоді чоловіки миттєво побігли в підвал, аби знайти укриття. Їм дивом вдалось врятуватись. Чи зазнали військові поранень – невідомо. У мережі показали відео.

Наш боєць у сорочці народився. Іноді випадок може врятувати життя,

– пишуть в мережі.

Героїчний вчинок прикордонника

Під час оборони одного з населених пунктів Донеччини український прикордонник теж відзначився героїчним вчинком. Це сталось наприкінці квітня. Сили ворога переважали, тому він, за підтримки танку та броньованих машин, пішов у наступ.

Наші захисники прийняли нерівний бій з окупантами. Відбиваючи ворожу навалу один з прикордонників побачив ворожу гранату, яка прилетіла на їх позиції. Боєць, не зволікаючи, та не зважаючи на небезпеку, відкинув її.

У ДПСУ зауважили, що своїм сміливим та мужнім вчинком прикордонник врятував побратимів від загибелі.

Останні новини з фронту

У Міноборони зауважили, що ЗСУ перемогли першу фазу війни. Попри це, Ганна Маляр попередила, що наступні кілька тижнів, а, може, й місяців будуть надскладними. Росіяни сформували нові цілі, оскільки у попередніх їх чекав провал. Вона додала, що агресор не переможе у війні ресурсів.

Наразі основні бої йдуть на Сході та Півдні. На Харківщині 11 травня ЗСУ звільнили селище Питомник, окупанти були змушені перейти в оборону. Крім того, окупанти приглушують у регіоні мережі стільникового зв'язку.

Також загарбники мають все більше страху. Наприклад, у своїх прикордонних областях росіяни нарощують систему ППО.

Частина Херсонської та Запорізької областей поки тимчасово окуповані. Там агресор влаштував терор мирного населення.

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