На скільки росіянам вдалося наростити своє угруповання: Мусієнко назвав цифри

ГУР повідомила, що на початок червня 2024 року біля кордону та в окупованих територіях України залучено російську армію у 550 тисяч окупантів. Росіяни продовжують нарощувати свої сили попри великі втрати.

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що на літо 2024 року окупантам вдалось наростити свої угруповання, хоча й не в такій кількості, у якій вони планували. Однак Росія не має критичної ситуації із живою силою.

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Як росіяни розпоряджаються живою силою

Мусієнко пояснив, що ці 550 тисяч окупантів – це не просто накопичення, а ті, хто вже воює. Вони є або на окупованих територіях, або на території Росії й залучені у війну, тобто допоміжні підрозділи і т.д.

Якщо подивитись на динаміку втрат, то виросли, особливо за травень, квітень, березень, втрати ворога ростуть, ростуть, ростуть. Особливо травень – там сплеск, тому що російські війська пішли в наступ на Харківщині,

– зауважив керівник Центру військово-правових досліджень.

За словами Мусієнка, на початку активної фази наступальних військ в жовтні 2023 року в районі Авдіївки були цифри 460-470 тисяч ворожих сил. Тому угрупування не те, що залишились на тому самому рівні, а кількість окупантів виросла.

Це означає, що їм (росіянам – 24 Канал) вдалось певною мірою компенсувати втрати, які є дуже великі та ще й наростити своє угруповання,

– зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.

На скільки наростили угруповання

Також він пояснив, що плани росіян про нарощення 300 тисяч військових на літо 2024 року не вдались, але вийшло наростити до 100 тисяч і ще 50 тисяч для компенсації втрат.

З одного боку, це не дуже добре, тому що у ворога попри важкі втрати ситуація із живою силою не є критична. З іншого боку, вони і не змогли наростити настільки своє угруповання так, як це планувалось,

– підкреслив Мусієнко.

Він додав, що наступ росіян на Харківську область розпочався швидше, ніж вони планували. Окупанти не дочекались укомплектування, не змогли набрати угруповання "Сєвєр". Це свідчить проте, що в Росії виникають проблеми. Коли росіяни ведуть активні наступальні операції, допоміжні сили на території країни-агресорки не встигають їхати на підкріплення. Тоді ворог вимушений перекидати війська з інших напрямків.

"Поки що в живій силі втрати для ворога не стали критичними, які вони не здатні поповнювати. Однак українські сили роблять усе для того, щоб ці втрати робити якомога більшими", – сказав керівник Центру військово-правових досліджень.

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