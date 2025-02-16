У нас 46 тисяч загиблих солдат, — Зеленський

Повномасштабна війна в Україні триває вже третій рік. Президент назвав втрати України за цей період часу.

В інтерв'ю NBC News Зеленський окреслив втрати України у війні, передає 24 Канал.

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Скільки захисників загинуло

За його словами, наша країна втратила 46 тисяч солдатів загиблими. Також є десятки тисяч тих, хто зник безвісти або потрапив у полон. Президент зауважив, що точну кількість втрат назвати не можна, оскільки ті, хто зник безвісти можуть бути насправді загиблими. Ще близько 380 тисяч воїнів отримали поранення.

Крім того, Зеленський згадав, що десятки тисяч цивільних могли загинути внаслідок російської агресії. Точну цифру назвати не можна, оскільки значна частина території наразі окупована. Політик пригадав, що росіяни депортували до своєї країни приблизно 20 тисяч українських дітей.

Нагадаємо, що на початку лютого в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану глава держави вже називав втрати обох сторін за майже три роки повномасштабної війни.

Тоді він сказав, що 45 тисяч українських військових загинули. Також 390 тисяч захисників отримали поранення. Щодо росіян, то приблизно 350 тисяч окупантів загинули, 50-70 тисяч зникли безвісти, і понад 600 тисяч отримали поранення, з яких багато залишаються на полі бою без евакуації.

До слова, нещодавно головком Сирський оголосив втрати Росії за шість місяців операції ЗСУ у Курській області. Генерал заявив, що за час боїв на цій ділянці фронту ворог втратив близько 48 тисяч солдатів, з яких 20 тисяч загинули.

Зазначимо, що Володимир Зеленський наголосив, що не прийме жодної угоди між США та Росією, яка буде ухвалена за спинами в українців. Президент підкреслив, що це війна в Україні, і саме вона зазнає втрат. Глава держави зауважив, що жоден лідер у світі не може укласти угоду про долю України без її участі. Зеленський погодився б, якби Трамп самостійно досяг би угоди, якщо б Путін пішов з усіх українських територій і опинився у в'язниці, а Україна – в НАТО.