У четвер, 19 листопада, у Китаї зустрілись президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін. Їхні переговори відбуваються на полях саміту АТЕС.

Про це пишуть росЗМІ.

На початку зустрічі Трамп потиснув руку Путіну та зазначив, що в них вже "багато років чудові відносини".

Американський лідер також висловив свої очікування від цих переговорів з російським диктатором.

Думаю, ця зустріч може принести багато хорошого – або хоча б закласти для цього основу. Але я думаю, що результати будуть,

– сказав Трамп.