Нас хвилює не місце проведення, а зміст, – Зеленський про зустріч з Путіним

Президент України Володимир Зеленський хоче зустрітись у двосторонньому форматі з главою Кремля Володимиром Путіним. Проте про переговори з бойовиками, як це раніше пропонував Путін, не може й мовитись.

Про це український президент повідомив в інтерв'ю. Зеленський відповів Путіну щодо його варіантів зустрічі.

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Зеленський наголосив, що "нас не хвилює місце проведення, головне – це зміст".

Першим зустрітись на Донбасі запропонував Зеленський

Ще 20 квітня Володимир Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією зустрітись у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна. У Кремлі на звернення українського президента відреагували не одразу. Про це Путін не обмовився ані словом під час свого послання до Федеральних зборів.

Лише 22 квітня Путін відповів, що про Донбас варто говорити спочатку з бойовиками. Якщо ж Зеленський хоче провести зустріч про розвиток двосторонніх відносин між Києвом та Москвою, то йому, мовляв, варто приїхати у столицю Росії.

Зустріч має відбутись виключно в нейтральній країні, – Кравчук

Тим часом голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук наголосив, що зустріч Зеленського з Путіним може відбутись виключно в нейтральній країні.

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Український президент не може їхати у столицю країни-агресора на переговори, заявив Кравчук. Запрошення Путіна до Москви політик оцінив як "бажання, аби йому кланялися і просили припинити війну".