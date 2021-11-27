Нас не зламати, – МВС про понад тисячу справ про Голодомор і створення міфів Росією
Джерело:24 канал
Голодомор 1932 – 1933 років скоїло керівництво Радянського Союзу, яке хотіло впокорити українців, знищити спротив і спроби побудови самостійної держави. Росія досі не визнала Голодомор геноцидом та працює над міфологізацією історії.
В Україні досі не відбулося "повноцінного трибуналу" щодо злочину геноциду. Заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян у межах проєкту "Голод і мор: пам'ять поколінь" розповіла, чого стосуються понад тисячу архівних справ, що потрібно, аби надати до них вільний доступ, а також про відповідальність за геноцид та ганебну політику Росії.
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Понад тисяча справ про Голодомор
Міністерство внутрішніх справ передало в музей Голодомору 9 кримінальних справ, які зберігались в архівах.
У галузевому державному архіві МВС України зберігається понад тисячу архівних справ про Голодомор в Україні. Ще понад 500 справ виявили у фондах колишніх органів внутрішніх справ та тимчасово зберігають у Головних управліннях Національної поліції в областях,
– розповіли у відомстві.
Заступниця міністра внутрішніх справ зауважила, що ці матеріали належать до Національного архівного фонду та мають виняткову історичну цінність. Справи стосуються:
- переважно – канібалізму під час Голодомору в Україні;
- є окремі архівні документи, в яких висвітлюються факти депортації з території України на Північ СРСР так званих куркулів;
- спроби самостійного повернення та розшук цих осіб радянськими органами внутрішніх справ під час та після Голодомору.
У державному архіві МВС є понад тисячу справ про Голодомор / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
"Найбільшим жахом в усіх документальних свідченнях про голодомор є розуміння того, що це був дійсно акт штучно організованого винищення мільйонів українських селян внаслідок сталінської політики ліквідації незалежних сільських господарств. Тобто свідоме усунення цілої групи населення саме за соціальною ознакою", – пояснила Мері Акопян.Важливо. Сайт 24 каналу запустив проєкт "Голод і мор: пам'ять поколінь", аби нагадати світу про мільйони вбитих голодом українців. З 15 по 27 листопада на сайті публікували 30 статей про Голодомор-геноцид 1932 – 1933 років. Ми розповіли історії людей, які пережили страшний злочин комуністичного тоталітарного режиму. Устами тих, кого вже немає серед нас, говорили їхні рідні.
Авторка проєкту – керівниця відділу новин сайту 24 каналу Наталя Боднар.
Усі архівні документи розсекречені
Міністерство досі не передало музею усі справи з архіву. Посадовиця пояснила, – на жаль, стан переважної більшості цих документів вимагає їх реставрації. Тільки після цього їх можна буде оцифрувати та надати вільний доступ не лише науковцям, а ЗМІ та громадськості. Зокрема, мовиться про:
- передачу цифрових копій Національному музею Голодомору-геноциду:
- оприлюднення цих копій на порталі міністерства.
Наразі міністерство працює над забезпеченням галузевого архіву необхідним технічним обладнанням, приміщеннями та штатом фахівців,
– запевнила Акопян.
За її словами, всі справи розсекречені, причому основний масив – ще у 2009 році.
Усі архівні справи потребують реставрації / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Окрім того, з моменту набрання чинності закону про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років, законодавство не передбачає обмеження доступу до документів із радянськими грифами:
- "секретно";
- "совершенно секретно";
- а також "особой важности".
За геноцид передбачено до 15 років або ж довічне ув'язнення
Мері Акопян пояснила, що покарання за геноцид та заклики до геноциду встановлені статтею 442 про геноцид. Зокрема, згідно з нею злочин карається ув'язненням на 10 – 15 років або довічним.
Досудове розслідування злочинів геноциду проводять слідчі органи Служби безпеки України.
Саме слідчі СБУ у 2009 році порушили кримінальну справу за ознаками злочину з організації Голодомору 1932 – 1933 років. Серед документальних свідчень у провадженні фігурували й документи галузевого державного архіву МВС,
– пояснила Акопян.
Пригадала, що в січні 2010 року Київський міський адміністративний суд у постанові погодився із висновками слідчих щодо визначення винуватцями Голодомору керівників Всесоюзної комуністичної партії (більшовиків).
Справу про геноцид припинили через смерть обвинувачених / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Проте справу припинили за фактом їхньої смерті.
"В Україні так і не відбулося повноцінного трибуналу, де б розставили усі крапки над "і", – запевнила заступниця міністра.
Росія намагається створити історичний і політичний міф про Голодомор
Сьогодні Росія працює над створенням історичного та політичного міфу про те, що цей голод не мав ознак етноциду, голодомору, а мав виключно соціально-економічні причини. Через стільки років Кремль не зупиняється,
– пояснила посадовиця.
Вона додала: "Зараз зі сторони російського режиму маємо ще один проєкт по знищенню нашого народу – окупацію Криму та війну на Сході України. Але нас не зламати".
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Найстрашніше явище в історії людства
Мері Акопян також пояснила, що навіть через 88 років після Голодомору українцям важливо вивчати його історію. Адже геноцид "як масове знищення людей є найстрашнішим і найбільш трагічним явищем в історії людства".
Дуже важливо зберегти пам'ять українського народу про ті часи, відновити історичну та соціальну справедливість щодо жертв репресій,
– пояснили у МВС.
Заступниця міністра внутрішніх справ заявила, що завдання нашого покоління:
- берегти та розвивати нашу національну пам'ять, історичну та культурну спадщину нації;
- сприяти національно патріотичному вихованню дітей та молоді.
Голодомор є найстрашнішим і найбільш трагічним явищем в історії людства / Фото Валентини Поліщук, 24 канал