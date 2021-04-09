Нас ніхто не переможе, – Зеленський підсумував свою поїздку на Донбас

Володимир Зеленський заявив, що під час візиту на Донбас 8 – 9 квітня вкотре переконався: Україну ніхто не зможе перемогти. Однак загострення на передовій є, і це бачать усі. Зокрема, бійці та головнокомандувачі.

Президент розповів, що під час візиту проїхав усі точки, де за останній період найбільша кількість поранених і загиблих. За словами Зеленського, "там працюють по наших хлопцях снайпери".

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Два дні на передовій, де вирішується доля України. Два дні поруч з героями, які захищають нас із вами. Два дні, за які вкотре переконався – нас ніхто не переможе,

– наголосив український лідер.

Президент нагадав, що від початку 2021 року Україна втратила 26 героїв.

Що ще сказав Зеленський

Військові роблять усе, щоб захистити державу і втримати режим тиші.

Однак коли серед наших героїв є загиблі, армія відповідає.

Представники влади мають їздити на Донбас. Це важливо для бійців. Їм необхідно розуміти, що влада підтримує їх і перебуває не лише у кабінетах, але й там, де герої вирішують долю України і захищають її кордони.

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