У нас вже і так забрали Крим, – Данілов прокоментував "фінляндизацію" України

Олексій Данілов зауважив, що умовна "фінляндизація" України була до 2014 року. Це призвело до війни на Донбасі та окупації Криму.

Секретар РНБО Данілов наголосив: до того часу Україна була позаблоковою, повідомляє 24 канал. Вона не мала відношення ні до кого.

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У нас є норма Конституції, яка, щоб була скасована, має зібрати 300 голосів нардепів. Я хочу подивитися, хто голосуватиме за те, щоб наша країна не була в НАТО та не рухалася в ЄС,

– зауважив Данілов.

"Фінляндизація" України в інформпросторі

Про так звану "фінляндизацію" України почали говорити після візиту Еммануеля Макрона до Москви.

Вже під час візиту до Києва у французького лідера запитали, чи була "фінляндизація" України темою його розмови з Володимиром Путіним.

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