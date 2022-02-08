У нас є "термінове доручення", – в українській делегації ТКГ розповіли про мінські угоди

Українській делегації Тристоронньої контактної групи доручили термінове завдання. Воно стосується мінських домовленостей.

Про це розповів виконувач обов'язків першого заступника голови української делегації в ТКГ Андрій Костін. За його словами, на це доручення вже давали чимало часу.

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Костін: Домовленості мають відповідати інтересам України

"У нас є так зване термінове доручення ТКГ – розробити план дій щодо виконання мінських угод. Чому "так зване" термінове – тому що цьому дорученню вже понад рік", – повідомив Костін.

Він зазначив, що ще у 2016 році на рівні нормандського формату з'явилася ідея розробити дорожню карту виконання мінських угод. Над нею й працювали.

Сама собою ідея дорожньої карти 2016 року передбачала певну черговість покрокового виконання тих чи інших елементів мінських домовленостей,

– наголосив представник української делегації.

За спостереженнями Костіна, є дуже багато різних підходів, зокрема спроби Росії по суті переписати мінські домовленості, включивши туди все те, що задовольняє їхні інтереси. "Усі домовленості мають відповідати інтересам України, що ми й відстоюємо", – підкреслив він.

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Туреччина запропонувала проводити перемовини ТКГ у Стамбулі. Міністр оборони України заявив, що країна готова до подібної зміни.

На першому засіданні ТКГ у 2022 році російська делегація виправдовувалась за спроби узаконити бойовиків на Донбасі. Мовляв, це лише звернення певних депутатів.

Також одіозний Олексій Арестович заявив, що звільнився з посади радника глави Офісу Президента та спікера у ТКГ. Згодом його внесли й до бази "Миротворця" через "гуманітарну агресію проти України".

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