Працівники космічного агентства NASA в Лабораторії реактивного руху протестували нового робота, якому дали назву InSight ( "Інтуїція"). Цей механічний агрегат схожий на невеликий кран, здатний піднімати і переносити різні об'єкти – саме цим InSight і буде займатися на Червоній планеті.

Це перший апарат, який досліджує глибинні шари марсіанського ґрунту, тому замість коліс у нього міцний каркас, що дозволяє йому встояти практично на будь-якій поверхні.

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Для проведення випробувань вчені обладнали спеціальну лабораторію, яка імітує умови Марсу, включаючи грунт і світло. Вогні, розставлені по всій лабораторії, калібрують камери робота, щоб ті згодом адаптувалися до сонячного світла, який потрапляє в атмосферу Марса.

Оскільки InSight не зможе пересуватися після приземлення, інженери відпрацьовують різні сценарії посадки. Робочий простір постійно змінюється, імітуючи піднесення і западини з нахилом 15 градусів. В таких умовах апарат тестує три інструменти: гіперчутливий сейсмометр, екран, який його захищає, і датчик теплового потоку. Повна назва всієї установки – Науковий Експеримент по Структурі Надр (SEIS).

Працівники лабораторії виклали відео, в якому детально розповіли про свої експерименти. Вони відзначили, що, на відміну від фантастичних фільмів, реальні роботи рухаються дуже повільно, тому їх робота вимагає багато терпіння і зосередженості, щоб врахувати всі деталі. Особливо вони пишаються рухомим краном, завдяки якому InSight зможе досліджувати глибини марсіанського ґрунту.

Дивіться відео NASA протестувало нового робота, який незабаром відправиться на Марс

Результати цих досліджень, на думку вчених, пришвидщать вивчення Червоної планети і дадуть більш детальне уявлення про склад її мантії та ядра. Відправка робота запланована на травень, а його прибуття до точки призначення – на листопад 2018 року.