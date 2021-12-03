Насамперед обговорять Україну: у Білому домі розповіли про майбутні переговори Байдена і Путіна

Москва та Вашингтон перебувають на етапі перемовин про можливу зустріч президентів Росії та США. Однією з головних тем переговорів стане Україна.

Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу. Вона наголосила, що поки лише обговорюють можливість проведення зустрічі.

До теми Українське питання буде лише одним з багатьох, – міжнародник про зустріч Байдена та Путіна

Головна тема – войовнича риторика Росії

Ми оголосимо про таку можливість, коли все буде вирішено остаточно. Це буде шанс для того, щоб обговорити наші серйозні заклопотаності щодо войовничої риторики і нарощування збройних сил на кордоні з Україною,

– розповіла Псакі.

При цьому речниця Байдена зауважила, що Вашингтон продовжує консультації з партнерами щодо введення економічних санкцій проти Росії. Проте насамперед щодо таких методів впливу радитимуться з Конгресом та європейськими партнерами.

Мінські домовленості не виконує саме Росія

Тим часом, у Держдепі США заявили, що Україна та Росія мають продемонструвати свою готовність виконувати мінські домовленості. Проте, за словами Ентоні Блінкена, саме Москва не виконує ці угоди.

Більша частина з цього (мінських угод – 24 канал) не була виконана. А велика частина того, що не було виконано, не виконано саме Росією. В той самий час, є і ті речі, які повинна зробити Україна,

– наголосив Блінкен.

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Коротко про можливу зустріч Байдена та Путіна:

Очна зустріч Путіна та Байдена відбулась в Швейцарії 16 червня 2021 року.

У МЗС Росії висловили сподівання, що незабаром відбудеться "новий контакт" Путіна та Байдена.

У США раніше інформацію про нову зустріч не підтверджували. У Білому домі запевняли, що не мають даних щодо організації.

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