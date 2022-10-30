Захист українського неба: Ігнат розповів про переваги NASAMS

США вже найближчим часом нададуть Україні перші комплекси NASAMS. Ці системи суттєво посилять українську протиповітряну оборону.

Про це 24 каналу розповів речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, передача NASAMS Україні станеться вже найближчим часом.

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"Нам обіцяють зараз перші 2 батареї. Батарея може включати від 2 до 9 пускових установок. Звичайно, точна кількість оголошуватися не буде", – зазначив Ігнат.

Переваги комплексів NASAMS, які отримає Україна

Як розповів речник Повітряних Сил ЗСУ, NASAMS за тактико-технічними характеристиками дуже схожі на вже наявну в Україні німецьку установку IRIS-Т. Такі комплекси здатні вражати цілі на відстані до 40 кілометрів.

Однак у NASAMS є перспектива збільшення відстані, якщо для цього будуть необхідні ракети. Ці ракети будуть летіти значно далі, аніж на 40 кілометрів,

– зазначив Ігнат.

Він наголосив, що NASAMS – це вже перевірений часом комплекс, який є на озброєнні 12 країн світу.

"Потрібно домовлятися про те, аби нам надали якомога більше таких комплексів. Адже вони суттєво посилять українську ППО", – наголосив речник Повітряних Сил ЗСУ.

Як ракети AIM-120 AMRAAM вражають повітряні цілі

Установки озброєні американськими ракетами AIM-120 AMRAAM, які вже включені в пакет військової допомоги для України. Ігнат додав, що ракети AIM-120 AMRAAM ефективно збивають повітряні цілі.

Такі ракети є на озброєнні США на літаках, це авіаційна ракета. Звідки вона запущена – з літака чи з самого комплексу – великої ролі не грає. Грає роль лише дальність: з літака ракета летить значно далі, ніж з NASAMS,

– пояснив речник Повітряних Сил ЗСУ.

Україна очікує від Німеччини нових IRIS-Т

Ігнат нагадав, що в Україні вже працює одна установка IRIS-Т. Це єдиний екземпляр у всьому світі.

Німеччина обіцяє до кінця року надати ще кілька установок. Тоді це буде вже повноцінна група – 3 – 4 установки IRIS-Т, які будуть тримати певну лінію фронту або, можливо, захищати якесь місто,

– сказав речник Повітряних Сил ЗСУ.

Західні установки працюватимуть у єдиній системі

Він зазначив, що NASAMS та IRIS-Т будуть працювати в єдиному інформаційному полі.

"Думаю, що буде якась адаптація інформаційного поля також з тими комплексами, які вже є в Україні. Йдеться про "Бук-М1" та С-300, які сьогодні є основою захисту нашого неба", – зазначив Ігнат.

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